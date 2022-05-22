https://arabic.sputniknews.com/20220522/بوريل-يجب-إنشاء-قوات-مسلحة-أوروبية-مشتركة--1062567145.html

بوريل: يجب إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة

بوريل: يجب إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T20:16+0000

2022-05-22T20:16+0000

2022-05-22T20:16+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg

وكتب بوريل في مقالة نشرت اليوم، إن "الوضع الأمني ​​الجديد يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه. ولهذا، نحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية موحدة حديثة".وأشار إلى أن القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تفي بالتحديات التي يواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال زاس في مقابلة تلفزيونية على قناة "بيلاروس 1" تعليقا على توسع حلف شمال الأطلسي ورغبة كل من فنلندا والسويد بالانضمام إليه، إن دول المنظمة لديها ما يكفي من الوسائل للرد على توسع "الناتو".وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن "الوضع خطير جدا، والعالم يندفع ... بالطبع، نحن نرى هذا التوسع شرطا أساسيا لزيادة التوتر وزيادة عسكرة المنطقة. هذا لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لدينا-القوة-الكافية-للرد-على-تهديدات-توسع-الناتو-1062565908.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا