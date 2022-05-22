https://arabic.sputniknews.com/20220522/بوريل-يجب-إنشاء-قوات-مسلحة-أوروبية-مشتركة--1062567145.html
بوريل: يجب إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة
بوريل: يجب إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T20:16+0000
2022-05-22T20:16+0000
2022-05-22T20:16+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوريل في مقالة نشرت اليوم، إن "الوضع الأمني الجديد يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه. ولهذا، نحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية موحدة حديثة".وأشار إلى أن القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تفي بالتحديات التي يواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال زاس في مقابلة تلفزيونية على قناة "بيلاروس 1" تعليقا على توسع حلف شمال الأطلسي ورغبة كل من فنلندا والسويد بالانضمام إليه، إن دول المنظمة لديها ما يكفي من الوسائل للرد على توسع "الناتو".وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن "الوضع خطير جدا، والعالم يندفع ... بالطبع، نحن نرى هذا التوسع شرطا أساسيا لزيادة التوتر وزيادة عسكرة المنطقة. هذا لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لدينا-القوة-الكافية-للرد-على-تهديدات-توسع-الناتو-1062565908.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
بوريل: يجب إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة
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قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى الحاجة إلى إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة.
وكتب بوريل في مقالة نشرت اليوم، إن "الوضع الأمني الجديد يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب
أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه. ولهذا، نحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية موحدة حديثة".
وأشار إلى أن القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تفي بالتحديات التي يواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.
تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال زاس في مقابلة تلفزيونية على قناة "بيلاروس 1" تعليقا على توسع حلف شمال الأطلسي ورغبة كل من فنلندا والسويد بالانضمام إليه، إن دول المنظمة لديها ما يكفي من الوسائل للرد على توسع "الناتو".
"هل نحن بحاجة إلى تعزيز إمكانات قوتنا في هذه الحالة؟ لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة التي ستظهر في الواقع في هذا الموقف (عندما ينضم أعضاء جدد إلى الناتو) مثل هذا السؤال (حول بناء قوة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي) ليس على جدول الأعمال الآن".
ستانيسلاف زاس
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن "الوضع خطير جدا، والعالم يندفع ... بالطبع، نحن نرى هذا التوسع شرطا أساسيا لزيادة التوتر وزيادة عسكرة المنطقة. هذا لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".