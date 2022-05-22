https://arabic.sputniknews.com/20220522/بوريل-يشدد-على-أهمية-زيادة-الإنفاق-العسكري-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-1062569069.html
بوريل يشدد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري بين دول الاتحاد الأوروبي
بوريل يشدد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري بين دول الاتحاد الأوروبي
شدد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أهمية زيادة الإنفاق العسكري، لافتًا إلى نفاد مخزونات عسكرية بسبب دعم أوكرانيا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T21:06+0000
2022-05-22T21:06+0000
2022-05-22T21:06+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بوريل، في تقرير نشره على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد إنه "نحن بحاجة إلى زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، والعمل معًا بشكل أفضل".وتابع أن "المخزونات المستنفدة الناتجة عن الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا هي أوضح مثال على أوجه النقص لدينا.. ومع ذلك، يأتي هذا على رأس العوامل الموروثة من التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار".وأكد بوريل أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014، ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
بوريل يشدد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري بين دول الاتحاد الأوروبي
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شدد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أهمية زيادة الإنفاق العسكري، لافتًا إلى نفاد مخزونات عسكرية بسبب دعم أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بوريل، في تقرير نشره على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد إنه "نحن بحاجة إلى زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، والعمل معًا بشكل أفضل".
وتابع أن "المخزونات المستنفدة الناتجة عن الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا هي أوضح مثال على أوجه النقص
لدينا.. ومع ذلك، يأتي هذا على رأس العوامل الموروثة من التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار".
وأكد بوريل أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014، ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.