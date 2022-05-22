https://arabic.sputniknews.com/20220522/ترامب-يدفع-غرامة-110-آلاف-دولار-بسبب-ازدراء-المحكمة-1062543014.html
ترامب يدفع غرامة 110 آلاف دولار بسبب ازدراء المحكمة
ترامب يدفع غرامة 110 آلاف دولار بسبب ازدراء المحكمة
دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، غرامة مالية قدرها 110 آلاف دولار للمحكمة، كشرط لرفع دعوى ازدراء مدني ضده، بسبب فشله في التعاون مع... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:25+0000
2022-05-22T10:25+0000
2022-05-22T10:25+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وتجري المدعية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، ليتيتيا جيمس، تحقيقا في الشؤون المالية لمنظمة ترامب، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال القاضي في نيويورك، آرثر إنغورون، إن أمام ترامب حتى منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، لتقديم المستندات الإضافية اللازمة لرفع دعوى الازدراء بالكامل.ووجد إنغورون في نيسان/ أبريل الماضي أن ترامب يزدري المحكمة، بعد أن تجاهل حكما سابقا يقضي بأنه لا يستطيع هو ونجليه البالغان رفض مذكرات استدعاء من قبل ليتيتيا جيمس، لاستجوابهم بشأن التحقيق في منظمة ترامب التي تمثل المصالح التجارية لأسرته.بعد ذلك، أمر آرثر إنغورون في مايو/ أيار الجاري ترامب بدفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار، وتقديمه وصف لسياسة منظمة ترامب الخاصة بلاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، ومراجعة الوثائق المتبقية المرتبطة به بحلول 20 مايو/ أيار، كشرط لرفع نتيجة الازدراء.وقال القاضي إن الغرامة المالية ستودعها المحكمة في حساب ضمان، بانتظار استئناف ترامب لحكم الازدراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/ترامب-يشيد-بشجاعته-خلال-زيارة-مفاجئة-قام-بها-إلى-العراق-1062292721.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يدفع غرامة 110 آلاف دولار بسبب ازدراء المحكمة
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دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، غرامة مالية قدرها 110 آلاف دولار للمحكمة، كشرط لرفع دعوى ازدراء مدني ضده، بسبب فشله في التعاون مع تحقيق حكومي.
وتجري المدعية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، ليتيتيا جيمس، تحقيقا في الشؤون المالية لمنظمة ترامب، وفقا لشبكة "سي إن إن"
الأمريكية.
وقال القاضي في نيويورك، آرثر إنغورون، إن أمام ترامب حتى منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، لتقديم المستندات الإضافية اللازمة لرفع دعوى الازدراء بالكامل.
ووجد إنغورون في نيسان/ أبريل الماضي أن ترامب يزدري المحكمة، بعد أن تجاهل حكما سابقا يقضي بأنه لا يستطيع هو ونجليه البالغان رفض مذكرات استدعاء من قبل ليتيتيا جيمس، لاستجوابهم بشأن التحقيق في منظمة ترامب التي تمثل المصالح التجارية لأسرته.
بعد ذلك، أمر آرثر إنغورون في مايو/ أيار الجاري ترامب بدفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار، وتقديمه وصف لسياسة منظمة ترامب الخاصة بلاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، ومراجعة الوثائق المتبقية المرتبطة به بحلول 20 مايو/ أيار، كشرط لرفع نتيجة الازدراء.
وقال القاضي إن الغرامة المالية ستودعها المحكمة في حساب ضمان، بانتظار استئناف ترامب لحكم الازدراء.