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https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطل-زيارة-وفدي-السويد-وفنلندا-إلى-تركيا-1062544155.html
تعطل زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا
تعطل زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا
ذكرت صحيفة "ميلييت" اليوم الأحد، أن عملية زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا تعطلت، وينتظر البلدان الإجابة من أنقرة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:02+0000
2022-05-22T11:02+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وكان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو. حتى أن السويد أعلنت أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تبلغ-أعضاء-الناتو-بأنها-ستقول-لا-لانضمام-السويد-وفنلندا-للحلف-1062419479.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تعطل زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا

11:02 GMT 22.05.2022
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Fotolia / badahos
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ذكرت صحيفة "ميلييت" اليوم الأحد، أن عملية زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا تعطلت، وينتظر البلدان الإجابة من أنقرة.
وكان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو. حتى أن السويد أعلنت أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".
في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
أردوغان: تركيا تبلغ أعضاء الناتو بأنها "ستقول لا" لانضمام السويد وفنلندا للحلف
19 مايو, 09:22 GMT
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