https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html
تعطيل الدوام الرسمي في العراق غدا الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية
تعطيل الدوام الرسمي في العراق غدا الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية يوم غد الإثنين، على خلفية موجة من الطقس السيء تضرب البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T21:06+0000
2022-05-22T21:06+0000
2022-05-22T21:06+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الرسمية، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".وبحسب شبكة رووداو الإعلامية، يتوقع أن تجتاح العراق غدا الإثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.ومن المقرر أن تبدأ العاصفة الترابية من سوريا، تحديدا من منطقة البادية لتأخذ طريقها إلى العراق صباح الإثنين، على ما أفاد به الخبير في الطقس والمناخ الجوي، صادق العطية.في سياق متصل، قالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في تنويه أصدرته بشأن رحلاتها ليوم الإثنين "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا"، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأضافت الشركة: "أما باقي الرحلات فسيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الموانئ-العراقية-تطلق-تحذيرا-بحريا-من-عاصفة-ترابية-تسبب-انعداما-في-الرؤية-1062545940.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
تعطيل الدوام الرسمي في العراق غدا الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية
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أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية يوم غد الإثنين، على خلفية موجة من الطقس السيء تضرب البلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الرسمية، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".
وبحسب شبكة رووداو
الإعلامية، يتوقع أن تجتاح العراق غدا الإثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.
ومن المقرر أن تبدأ العاصفة الترابية
من سوريا، تحديدا من منطقة البادية لتأخذ طريقها إلى العراق صباح الإثنين، على ما أفاد به الخبير في الطقس والمناخ الجوي، صادق العطية.
في سياق متصل، قالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في تنويه أصدرته بشأن رحلاتها ليوم الإثنين "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا"، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
(واع).
وأضافت الشركة: "أما باقي الرحلات فسيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".