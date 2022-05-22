https://arabic.sputniknews.com/20220522/تقارير-آبل-تتطلع-إلى-زيادة-إنتاجها-خارج-الصين-1062542255.html
تقارير: "آبل" تتطلع إلى زيادة إنتاجها خارج الصين
تقارير: "آبل" تتطلع إلى زيادة إنتاجها خارج الصين
كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكة تتطلع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية خارج الصين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:04+0000
2022-05-22T10:04+0000
2022-05-22T10:04+0000
شركة آبل
مجتمع
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الصين
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وذكرت مصادر قريبة من الأمر في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس السبت، أن من أسباب تفكير "آبل" في اتخاذ هذه الخطوة هو السياسة الصارمة التي تفرضها بكين حاليا لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.ويقدّر المحللون أن ما يقرب من 90 بالمئة من منتجات "آبل" يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة المتعاقدة في الصين، مما يجعل نجاح الشركة الأمريكية عرضة لأهواء الحزب الشيوعي الصيني، وفقا للصحيفة.وطوال جائحة (كوفيد-19)، اضطر موردو "آبل" مثل "فوكسكون" إلى الإغلاق بسبب ارتفاع حالات الإصابة.وفي مكالمة أرباح في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، إن الشركة واجهت قيدين على العرض في الربع الأخير أثرا على قدرة الشركة على تلبية طلب المستهلكين، وهما الاضطرابات المرتبطة بالوباء، ونقص السيليكون على مستوى الصناعة.وقال كوك للمحللين: "نحن متحمسون للترحيب بالموظفين مرة أخرى في المكاتب في أمريكا وأوروبا، وفي الوقت نفسه، نراقب الاضطرابات المتعلقة بـ(كوفيد-19) في الصين".وقدّر المدير المالي لشركة "آبل"، لوكا ميستري، أن تبلغ قيود سلسلة التوريد للربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل من 4 مليار إلى 8 مليارات دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/آبل-تبدأ-تصنيع-هاتف-آيفون-13-في-الهند-1061073351.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات, الصين
تقارير: "آبل" تتطلع إلى زيادة إنتاجها خارج الصين
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كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكة تتطلع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية خارج الصين.
وذكرت مصادر قريبة من الأمر في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية، أمس السبت، أن من أسباب تفكير "آبل" في اتخاذ هذه الخطوة هو السياسة الصارمة التي تفرضها بكين حاليا لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ويقدّر المحللون أن ما يقرب من 90 بالمئة من منتجات "آبل" يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة المتعاقدة في الصين، مما يجعل نجاح الشركة الأمريكية عرضة لأهواء الحزب الشيوعي الصيني، وفقا للصحيفة.
وطوال جائحة (كوفيد-19)، اضطر موردو "آبل" مثل "فوكسكون" إلى الإغلاق بسبب ارتفاع حالات الإصابة.
وفي مكالمة أرباح في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، إن الشركة واجهت قيدين على العرض في الربع الأخير أثرا على قدرة الشركة على تلبية طلب المستهلكين، وهما الاضطرابات المرتبطة بالوباء، ونقص السيليكون على مستوى الصناعة.
وقال كوك للمحللين: "نحن متحمسون للترحيب بالموظفين مرة أخرى في المكاتب في أمريكا وأوروبا، وفي الوقت نفسه، نراقب الاضطرابات المتعلقة بـ(كوفيد-19) في الصين".
وقدّر المدير المالي لشركة "آبل"، لوكا ميستري، أن تبلغ قيود سلسلة التوريد للربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل من 4 مليار إلى 8 مليارات دولار.