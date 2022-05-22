عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تمساح-يثير-الذعر-في-إحدى-المحافظات-المصرية-1062541117.html
تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية
تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية
تسبب تمساح في إثارة الذعر بين الأهالي إحدى القرى بمحافظة المنوفية، حيث أبلغ بعض الأشخاص بهروب تمساح إلى قناة مائية تمر بالقرية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:40+0000
2022-05-22T09:40+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/15/1042691548_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_d7b3ec306457f3c46e57e53e17f4548c.jpg
وتلقت شرطة النجدة في المحافظة بلاغا، أمس السبت، يفيد بهروب تمساح ونزوله في ترعة قرية كفر المصيلحة في بمركز شبين الكوم، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ولفت الموقع إلى أنه فور تلقي البلاغ سارع المسؤولون بالتوجه إلى المنطقة ومعهم لجنة خاصة من الطب البيطري للتعامل مع الموقف.ورغم ذلك لم يتم العثور على التمساح، الذي يملكه شاب اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أن التمساح هرب من الشاب أثناء إخراجه في الشارع للتريض.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تمساح-يمزق-صبيا-إلى-أشلاء-أمام-أصدقائه-في-سريلانكا-1061145770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/15/1042691548_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5cb5d77f0886e06b40178272d7f75428.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية

09:40 GMT 22.05.2022
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
تسبب تمساح في إثارة الذعر بين الأهالي إحدى القرى بمحافظة المنوفية، حيث أبلغ بعض الأشخاص بهروب تمساح إلى قناة مائية تمر بالقرية.
وتلقت شرطة النجدة في المحافظة بلاغا، أمس السبت، يفيد بهروب تمساح ونزوله في ترعة قرية كفر المصيلحة في بمركز شبين الكوم، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.
ولفت الموقع إلى أنه فور تلقي البلاغ سارع المسؤولون بالتوجه إلى المنطقة ومعهم لجنة خاصة من الطب البيطري للتعامل مع الموقف.
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
13 أبريل, 09:03 GMT
ورغم ذلك لم يتم العثور على التمساح، الذي يملكه شاب اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أن التمساح هرب من الشاب أثناء إخراجه في الشارع للتريض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала