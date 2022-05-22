https://arabic.sputniknews.com/20220522/تمساح-يثير-الذعر-في-إحدى-المحافظات-المصرية-1062541117.html
تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية
تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية
تسبب تمساح في إثارة الذعر بين الأهالي إحدى القرى بمحافظة المنوفية، حيث أبلغ بعض الأشخاص بهروب تمساح إلى قناة مائية تمر بالقرية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:40+0000
2022-05-22T09:40+0000
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وتلقت شرطة النجدة في المحافظة بلاغا، أمس السبت، يفيد بهروب تمساح ونزوله في ترعة قرية كفر المصيلحة في بمركز شبين الكوم، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ولفت الموقع إلى أنه فور تلقي البلاغ سارع المسؤولون بالتوجه إلى المنطقة ومعهم لجنة خاصة من الطب البيطري للتعامل مع الموقف.ورغم ذلك لم يتم العثور على التمساح، الذي يملكه شاب اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أن التمساح هرب من الشاب أثناء إخراجه في الشارع للتريض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
تمساح يثير الذعر في إحدى المحافظات المصرية
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تسبب تمساح في إثارة الذعر بين الأهالي إحدى القرى بمحافظة المنوفية، حيث أبلغ بعض الأشخاص بهروب تمساح إلى قناة مائية تمر بالقرية.
وتلقت شرطة النجدة في المحافظة بلاغا، أمس السبت، يفيد بهروب تمساح
ونزوله في ترعة قرية كفر المصيلحة في بمركز شبين الكوم، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري.
ولفت الموقع إلى أنه فور تلقي البلاغ سارع المسؤولون بالتوجه إلى المنطقة ومعهم لجنة خاصة من الطب البيطري
للتعامل مع الموقف.
ورغم ذلك لم يتم العثور على التمساح
، الذي يملكه شاب اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أن التمساح هرب من الشاب أثناء إخراجه في الشارع للتريض.