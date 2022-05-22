https://arabic.sputniknews.com/20220522/تونس-توقعات-بتراجع-إنتاجية-الحبوب-هذا-الموسم-1062542894.html
تونس… توقعات بتراجع إنتاجية الحبوب هذا الموسم
تونس… توقعات بتراجع إنتاجية الحبوب هذا الموسم
أشارت تقديرات محلية في تونس إلى أنه من المتوقع أن تسجل إنتاجية الحبوب في ولاية سيدي بوزيد تراجعا خلال الموسم الحالي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:27+0000
2022-05-22T10:27+0000
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العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأرجع التقرير الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد هذا التراجع إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب في هذا الموسم أقل من المواسم الماضية، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر يتعلق بإنتاجية القمح والشعير، التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في إنتاجيتها.وأوضحت أنه يجري اتخاذ خطوات احتياطية لمواجهة هذا الوضع منها متابعة مراكز التجميع للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحبوب في موسم الحصاد.كما تبحث السلطات المحلية اتخاذ خطوات احترازية لحماية المحاصيل من أي مخاطر يمكن أن تتعرض لها مثل الحرائق.ويضاف إلى ذلك القيام بحملات توعية لإرشاد الفلاحين وتعريفهم بالوقت المناسب للحصاد بعد اكتمال نمو الحبوب والطريقة السليمة للتخزين حتى لا تتعرض للتسوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-إفريقية-في-مقدمتها-تونس-ومصر-ستعاني-بشدة-من-توقف-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-1059768383.html
https://arabic.sputniknews.com/20220506/تونس-تشتري-175-ألف-طن-من-القمح-والشعير-في-مناقصة-عالمية-1061905720.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… توقعات بتراجع إنتاجية الحبوب هذا الموسم
10:27 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
أشارت تقديرات محلية في تونس إلى أنه من المتوقع أن تسجل إنتاجية الحبوب في ولاية سيدي بوزيد تراجعا خلال الموسم الحالي.
وأرجع التقرير الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد هذا التراجع إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب في هذا الموسم أقل من المواسم الماضية، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر يتعلق بإنتاجية القمح والشعير، التي من المتوقع أن تسجل تراجعا
في إنتاجيتها.
وأوضحت أنه يجري اتخاذ خطوات احتياطية لمواجهة هذا الوضع منها متابعة مراكز التجميع للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحبوب
في موسم الحصاد.
كما تبحث السلطات المحلية اتخاذ خطوات احترازية لحماية المحاصيل من أي مخاطر يمكن أن تتعرض لها مثل الحرائق.
ويضاف إلى ذلك القيام بحملات توعية لإرشاد الفلاحين وتعريفهم بالوقت المناسب للحصاد
بعد اكتمال نمو الحبوب والطريقة السليمة للتخزين حتى لا تتعرض للتسوس.