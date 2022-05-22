https://arabic.sputniknews.com/20220522/جامعة-القدس-تدشن-بوابة-باسم-شيرين-أبو-عاقلة-صور-1062561446.html

جامعة القدس تدشن بوابة باسم "شيرين أبو عاقلة".. صور

جامعة القدس تدشن بوابة باسم "شيرين أبو عاقلة".. صور

دشنت جامعة القدس الفلسطينية، اليوم الأحد، بوابة باسم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في 11 مايو/آيار الجاري خلال القيام بعملها في مخيم جنين شمالي... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T16:58+0000

2022-05-22T16:58+0000

2022-05-22T16:58+0000

شيرين أبو عاقلة

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وقال رئيس الجامعة عماد أبو كشك في تدوينة بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تشرفنا بتكريم عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وطاقم فضائية الجزيرة في فلسطين، من خلال تدشين بوابة الشهيدة أبو عاقلة في حرم معهد الإعلام العصري (بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة) - جامعة القدس".وجاء ذلك، ضمن فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة 2022 الذي تنظمه الجامعة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام.وخلال الفعالية، جرى تسليط الضوء على "انتهاكات الاحتلال" بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين، وبحث تداعياتها، على ما نقلت وكالة "وطن" الخاصة.وقال أبو كشك في تصريح متلفز إن تدشين جامعة القدس بوابة على اسم شيرين أبو عاقلة يأتي تخليدا لاسمها "لتبقى شاهدة على معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة أن شيرين شهيدة الكلمة الحرة، ساهمت بتشكيل وعي جيل من الشباب الفلسطيني".كما أعلنت جامعة القدس تخصيص منحة دراسية كاملة باسم "الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقدمها لجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي سنويًا لطلبة بكالوريوس الإعلام في جامعة القدس، تخليدًا لذكرى الشهيدة ومسيرتها المهنية المشرفة في نقل الصوت الفلسطيني للعالم أجمع"، وفق "وطن".في سياق متصل، أعرب أنطوان، شقيق شيرين أبو عاقلة "عن عمق جرح العائلة على هذا الفقد الذي يعد اغتيالًا للمرأة الفلسطينية وصوت الصحافة والحقيقة"، معتبرا أن "الاحتلال أراد باغتيالها إنهاء الحقيقة إلا أن صوتها وكلماتها كانت أقوى من سلاحهم".وشدد أنطوان على سعي العائلة لمحاسبة المسؤولين عن قتل شقيقته شيرين والضغط على الجهات المسؤولة والمؤسسات الدولية لإدانة المسؤولين ومحاسبتهم بشكل مباشر.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في 11 مايو/أيار الجاري عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة (51 عاما)، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/شقيق-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-لن-نترك-حقها-ونطالب-بتحقيق-دولي-شفاف-1062169058.html

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شيرين أبو عاقلة, آخر أخبار القدس الأن