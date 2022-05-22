https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجد-بديلا-للنفط-الروسي-في-حالة-فرض-الحظر-عليه-1062552214.html
خبير: الاتحاد الأوروبي لن يجد بديلا للنفط الروسي في حالة فرض الحظر عليه
خبير: الاتحاد الأوروبي لن يجد بديلا للنفط الروسي في حالة فرض الحظر عليه
قال فاجيت أليكبيروف، الرئيس السابق لشركة النفط والغاز الروسية "لوك أويل"، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل للنفط الروسي على المدى المتوسط إذا قرر فرض... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:30+0000
2022-05-22T13:30+0000
2022-05-22T13:30+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال أليكبيروف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية: "من المستحيل العثور على بديل لمصدر كبير للطاقة مثل روسيا، حتى على المدى المتوسط".ويعتقد أنه في حالة فرض حظر "سيتعين على روسيا خفض الإنتاج وتجميد الآبار، كما كان الحال في بداية الوباء في عام 2020، لأنه من المستحيل إعادة توجيه جميع الأحجام الموجهة إلى أوروبا إلى الأسواق الأخرى بين عشية وضحاها".وبحسب ألكبيروف، فإن الحظر المفروض على النفط الروسي سيكون "صدمة للجميع" و"السيناريو الأكثر سلبية" لجميع الأطراف.ووفقا للرئيس السابق لشركة "لوك أويل"، فإن بناء بنية تحتية جديدة لإعادة توجيه النفط الروسي، الذي يتدفق حاليا إلى أوروبا، سيستغرق سنوات.وأضاف: "نرى أن العقوبات غالبا ما تكون فوضوية بطبيعتها. إنها تؤثر على الأشخاص الذين لا يتخذون قرارات سياسية. ناهيك عن الأخطاء الفعلية فيها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
خبير: الاتحاد الأوروبي لن يجد بديلا للنفط الروسي في حالة فرض الحظر عليه
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قال فاجيت أليكبيروف، الرئيس السابق لشركة النفط والغاز الروسية "لوك أويل"، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل للنفط الروسي على المدى المتوسط إذا قرر فرض حظر على إمدادات النفط.
وقال أليكبيروف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"
الأمريكية: "من المستحيل العثور على بديل لمصدر كبير للطاقة مثل روسيا، حتى على المدى المتوسط".
ويعتقد أنه في حالة فرض حظر "سيتعين على روسيا خفض الإنتاج وتجميد الآبار، كما كان الحال في بداية الوباء في عام 2020، لأنه من المستحيل إعادة توجيه جميع الأحجام الموجهة إلى أوروبا إلى الأسواق الأخرى بين عشية وضحاها".
وبحسب ألكبيروف، فإن الحظر المفروض على النفط الروسي سيكون "صدمة للجميع" و"السيناريو الأكثر سلبية" لجميع الأطراف.
ووفقا للرئيس السابق لشركة "لوك أويل"، فإن بناء بنية تحتية جديدة لإعادة توجيه النفط الروسي، الذي يتدفق حاليا إلى أوروبا، سيستغرق سنوات.
وأضاف: "نرى أن العقوبات غالبا ما تكون فوضوية بطبيعتها. إنها تؤثر على الأشخاص الذين لا يتخذون قرارات سياسية. ناهيك عن الأخطاء الفعلية فيها".