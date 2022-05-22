https://arabic.sputniknews.com/20220522/داخلية-غزة-تنشر-أسماء-المسافرين-الفلسطينيين-والمصريين-وآلية-السفر-من-معبر-رفح--1062549416.html
داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين الفلسطينيين والمصريين وآلية السفر من معبر رفح
داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين الفلسطينيين والمصريين وآلية السفر من معبر رفح
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، اسماء المسافرين الفلسطينيين والمصريين عبر معبر رفح مع آلية السفر ليوم الغد الاثنين الموافق لـ 23 من مايو /أيار... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:41+0000
2022-05-22T12:41+0000
2022-05-22T12:41+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان صدر عنها اليوم، إن السفر سيكون ممكنا للأسماء المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/22).بالإضافة إلى ذلك سيكون السفر متاحا للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20).وبحسب وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، والتي شاركت أسماء المسافرين في روابط أسفل خبرها، فقد دعت الداخلية في قطاع غزة الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الكشوفات إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر مع التأكيد على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.بالإضافة إلى ذلك، نوهت الداخلية إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وشدد البيان على أهمية التزام كل مسافر بموعد سفره المحدد وفق الإعلان، لافتة إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-تعترض-قطعة-مشبوهة-في-المجال-الجوي-فوق-قطاع-غزة-1062428902.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين الفلسطينيين والمصريين وآلية السفر من معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، اسماء المسافرين الفلسطينيين والمصريين عبر معبر رفح مع آلية السفر ليوم الغد الاثنين الموافق لـ 23 من مايو /أيار لعام 2022.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان صدر عنها اليوم، إن السفر سيكون ممكنا للأسماء المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/22).
بالإضافة إلى ذلك سيكون السفر متاحا للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20).
وبحسب وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، والتي شاركت أسماء المسافرين
في روابط أسفل خبرها، فقد دعت الداخلية في قطاع غزة الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الكشوفات إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر مع التأكيد على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت الداخلية إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وشدد البيان على أهمية التزام كل مسافر بموعد سفره المحدد وفق الإعلان، لافتة إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.