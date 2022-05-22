https://arabic.sputniknews.com/20220522/دراسة-تحذر-البريطانيون-يستهلكون-ضعف-الحد-المسموح-به-من-السكر-يوميا-1062561709.html

دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا

دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا

أشارت دراسة حديثة إلى أن البريطانيين يستهلكون الكثير من السكر المضاف أكثر من الحد المسموح به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T17:01+0000

2022-05-22T17:01+0000

2022-05-22T17:01+0000

العالم

سكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/43/1042784393_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_aa407a6a743dc1cf0c9177739352b1ab.jpg

وأطلقت شركة Graze للوجبات الخفيفة، بالتعاون مع جامعة غلاسكو، والتي نشرت نتائج أبحاث المستهلك، موردا رقميا حتى يتمكن الناس من رؤية قيمة السكر المضاف في طعامهم، حيث يسلط بحثهم الضوء على أن 60% من البالغين في المملكة المتحدة يسعون بنشاط لتقليل تناول السكر.وحذرت هيئة الصحة الوطنية في البلاد NHS، من أن تناول الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "express".ويمكن العثور على السكر المضاف في البسكويت والشوكولاتة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار والعسل والشراب المركز، حيث أوضحت البروفيسور إميلي كومبيت من جامعة غلاسكو أن السكريات المضافة تشمل إضافة السكر أو العسل أو مهروس الفاكهة لإضافة حلاوة للطعام، فيما يمكن تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن ذلك عن طريق تناول أقل من 30 غراما من السكريات الطبيعية يوميًا.وكشفت أبحاث إضافية من منظمة الصحة العالمية أن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، حيث تُسهم السمنة في أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مايو/أيار 2022.وقالت جوانا ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة Graze: "هناك أزمة سكر مضاف في المملكة المتحدة، ويجب أن نتحرك الآن لإصلاح ذلك"، مشيرة إلى أن هناك طريقة سريعة وسهلة لمنع زيادة السكر وهي استبدال أي مشروبات سكرية بالماء.ويمكن أن تؤدي السمنة إلى آلام المفاصل والظهر والتعب والشخير وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدهون الزائدة أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والربو وحصى المرارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/مكمل-غذائي-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1062544881.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, سكري