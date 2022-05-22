عربي
مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه
https://arabic.sputniknews.com/20220522/دراسة-تحذر-البريطانيون-يستهلكون-ضعف-الحد-المسموح-به-من-السكر-يوميا-1062561709.html
دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا
دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا
أشارت دراسة حديثة إلى أن البريطانيين يستهلكون الكثير من السكر المضاف أكثر من الحد المسموح به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T17:01+0000
2022-05-22T17:01+0000
العالم
سكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/43/1042784393_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_aa407a6a743dc1cf0c9177739352b1ab.jpg
وأطلقت شركة Graze للوجبات الخفيفة، بالتعاون مع جامعة غلاسكو، والتي نشرت نتائج أبحاث المستهلك، موردا رقميا حتى يتمكن الناس من رؤية قيمة السكر المضاف في طعامهم، حيث يسلط بحثهم الضوء على أن 60% من البالغين في المملكة المتحدة يسعون بنشاط لتقليل تناول السكر.وحذرت هيئة الصحة الوطنية في البلاد NHS، من أن تناول الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "express".ويمكن العثور على السكر المضاف في البسكويت والشوكولاتة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار والعسل والشراب المركز، حيث أوضحت البروفيسور إميلي كومبيت من جامعة غلاسكو أن السكريات المضافة تشمل إضافة السكر أو العسل أو مهروس الفاكهة لإضافة حلاوة للطعام، فيما يمكن تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن ذلك عن طريق تناول أقل من 30 غراما من السكريات الطبيعية يوميًا.وكشفت أبحاث إضافية من منظمة الصحة العالمية أن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، حيث تُسهم السمنة في أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مايو/أيار 2022.وقالت جوانا ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة Graze: "هناك أزمة سكر مضاف في المملكة المتحدة، ويجب أن نتحرك الآن لإصلاح ذلك"، مشيرة إلى أن هناك طريقة سريعة وسهلة لمنع زيادة السكر وهي استبدال أي مشروبات سكرية بالماء.ويمكن أن تؤدي السمنة إلى آلام المفاصل والظهر والتعب والشخير وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدهون الزائدة أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والربو وحصى المرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مكمل-غذائي-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1062544881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/43/1042784393_184:0:1737:1165_1920x0_80_0_0_1f7a5e54a5d8d86c1e8742f0ec4719ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, سكري

دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا

17:01 GMT 22.05.2022
© Photo / Pixabay//955169السكر
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Photo / Pixabay//955169
تابعنا عبرTelegram
أشارت دراسة حديثة إلى أن البريطانيين يستهلكون الكثير من السكر المضاف أكثر من الحد المسموح به.
وأطلقت شركة Graze للوجبات الخفيفة، بالتعاون مع جامعة غلاسكو، والتي نشرت نتائج أبحاث المستهلك، موردا رقميا حتى يتمكن الناس من رؤية قيمة السكر المضاف في طعامهم، حيث يسلط بحثهم الضوء على أن 60% من البالغين في المملكة المتحدة يسعون بنشاط لتقليل تناول السكر.
وحذرت هيئة الصحة الوطنية في البلاد NHS، من أن تناول الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "express".
ويمكن العثور على السكر المضاف في البسكويت والشوكولاتة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار والعسل والشراب المركز، حيث أوضحت البروفيسور إميلي كومبيت من جامعة غلاسكو أن السكريات المضافة تشمل إضافة السكر أو العسل أو مهروس الفاكهة لإضافة حلاوة للطعام، فيما يمكن تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن ذلك عن طريق تناول أقل من 30 غراما من السكريات الطبيعية يوميًا.
مكملات فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
مكمل غذائي قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
11:17 GMT
وكشفت أبحاث إضافية من منظمة الصحة العالمية أن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، حيث تُسهم السمنة في أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مايو/أيار 2022.
وقالت جوانا ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة Graze: "هناك أزمة سكر مضاف في المملكة المتحدة، ويجب أن نتحرك الآن لإصلاح ذلك"، مشيرة إلى أن هناك طريقة سريعة وسهلة لمنع زيادة السكر وهي استبدال أي مشروبات سكرية بالماء.
ويمكن أن تؤدي السمنة إلى آلام المفاصل والظهر والتعب والشخير وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدهون الزائدة أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والربو وحصى المرارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала