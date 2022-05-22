https://arabic.sputniknews.com/20220522/دراسة-تحذر-البريطانيون-يستهلكون-ضعف-الحد-المسموح-به-من-السكر-يوميا-1062561709.html
دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا
دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا
أشارت دراسة حديثة إلى أن البريطانيين يستهلكون الكثير من السكر المضاف أكثر من الحد المسموح به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T17:01+0000
2022-05-22T17:01+0000
2022-05-22T17:01+0000
العالم
سكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/43/1042784393_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_aa407a6a743dc1cf0c9177739352b1ab.jpg
وأطلقت شركة Graze للوجبات الخفيفة، بالتعاون مع جامعة غلاسكو، والتي نشرت نتائج أبحاث المستهلك، موردا رقميا حتى يتمكن الناس من رؤية قيمة السكر المضاف في طعامهم، حيث يسلط بحثهم الضوء على أن 60% من البالغين في المملكة المتحدة يسعون بنشاط لتقليل تناول السكر.وحذرت هيئة الصحة الوطنية في البلاد NHS، من أن تناول الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "express".ويمكن العثور على السكر المضاف في البسكويت والشوكولاتة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار والعسل والشراب المركز، حيث أوضحت البروفيسور إميلي كومبيت من جامعة غلاسكو أن السكريات المضافة تشمل إضافة السكر أو العسل أو مهروس الفاكهة لإضافة حلاوة للطعام، فيما يمكن تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن ذلك عن طريق تناول أقل من 30 غراما من السكريات الطبيعية يوميًا.وكشفت أبحاث إضافية من منظمة الصحة العالمية أن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، حيث تُسهم السمنة في أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مايو/أيار 2022.وقالت جوانا ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة Graze: "هناك أزمة سكر مضاف في المملكة المتحدة، ويجب أن نتحرك الآن لإصلاح ذلك"، مشيرة إلى أن هناك طريقة سريعة وسهلة لمنع زيادة السكر وهي استبدال أي مشروبات سكرية بالماء.ويمكن أن تؤدي السمنة إلى آلام المفاصل والظهر والتعب والشخير وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدهون الزائدة أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والربو وحصى المرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مكمل-غذائي-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1062544881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/43/1042784393_184:0:1737:1165_1920x0_80_0_0_1f7a5e54a5d8d86c1e8742f0ec4719ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سكري
دراسة تحذر: البريطانيون يستهلكون ضعف الحد المسموح به من السكر يوميا
تابعنا عبر
أشارت دراسة حديثة إلى أن البريطانيين يستهلكون الكثير من السكر المضاف أكثر من الحد المسموح به.
وأطلقت شركة Graze للوجبات الخفيفة، بالتعاون مع جامعة غلاسكو، والتي نشرت نتائج أبحاث المستهلك، موردا رقميا حتى يتمكن الناس من رؤية قيمة السكر المضاف في طعامهم، حيث يسلط بحثهم الضوء على أن 60% من البالغين في المملكة المتحدة يسعون بنشاط لتقليل تناول السكر.
وحذرت هيئة الصحة الوطنية في البلاد NHS، من أن تناول الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "express
".
ويمكن العثور على السكر المضاف في البسكويت والشوكولاتة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار والعسل والشراب المركز، حيث أوضحت البروفيسور إميلي كومبيت من جامعة غلاسكو أن السكريات المضافة تشمل إضافة السكر أو العسل أو مهروس الفاكهة لإضافة حلاوة للطعام، فيما يمكن تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن ذلك عن طريق تناول أقل من 30 غراما من السكريات الطبيعية يوميًا.
وكشفت أبحاث إضافية من منظمة الصحة العالمية أن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، حيث تُسهم السمنة في أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مايو/أيار 2022.
وقالت جوانا ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة Graze: "هناك أزمة سكر مضاف في المملكة المتحدة، ويجب أن نتحرك الآن لإصلاح ذلك"، مشيرة إلى أن هناك طريقة سريعة وسهلة لمنع زيادة السكر وهي استبدال أي مشروبات سكرية بالماء.
ويمكن أن تؤدي السمنة إلى آلام المفاصل والظهر والتعب والشخير وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدهون الزائدة أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والربو وحصى المرارة.