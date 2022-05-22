https://arabic.sputniknews.com/20220522/دلالات-نفي-إيران-التصريحات-القطرية-بقبول-حل-وسط-للملف-النووي-1062557099.html
دلالات نفي إيران التصريحات القطرية بقبول حل وسط للملف النووي
دلالات نفي إيران التصريحات القطرية بقبول حل وسط للملف النووي
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن القيادة الإيرانية عبرت عن استعدادها لقبول حل وسط فيما يتعلق "بالملف النووي الإيراني" في إشارة إلى... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:15+0000
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دلالات نفي إيران التصريحات القطرية بقبول حل وسط للملف النووي
دلالات نفي إيران التصريحات القطرية بقبول حل وسط للملف النووي
وأشار الوزير القطري إلى أن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي أسواق النفط.وزارة الخارجية الإيرانية من جانبها، ذكرت أن تصريحات الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أُسيء ترجمتها، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن خامنئي قال لأمير قطر إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست مضيعة للوقت، وأن الأمريكيين يعرفون ما عليهم القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما للوفاء بالتزاماتها.ولفت إلى أن طموح قطر إلى جانب الدول المشاركة في الاتفاق النووي، هو إنهاء الاختلاف بين الأطراف وأن يجتمعوا على حلول وسطية.من جهته، ذكر مختار حداد، الكاتب الصحفي، أن إيران لديها خطوط حمراء منذ اليوم الأول في مفاوضات الاتفاق النووي.وأكد أن تصريحات قطر لن تؤثر على مسار التفاوض، مشيرا إلى تعقيدات أمريكا في هذا الصدد.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد و تقديم: عبد الله حميد
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دلالات نفي إيران التصريحات القطرية بقبول حل وسط للملف النووي
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قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن القيادة الإيرانية عبرت عن استعدادها لقبول حل وسط فيما يتعلق "بالملف النووي الإيراني" في إشارة إلى المحادثات حول إحياء الاتفاق مع القوى العالمية عام 2015.
وأشار الوزير القطري إلى أن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج
وفي أسواق النفط.
وزارة الخارجية الإيرانية من جانبها، ذكرت أن تصريحات الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أُسيء ترجمتها، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن خامنئي قال لأمير قطر إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست مضيعة للوقت، وأن الأمريكيين يعرفون ما عليهم القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما للوفاء بالتزاماتها.
وفي تصريحه لـ"سبوتنيك
"، قال أستاذ العلوم السياسية، علي الهيل، إن قطر تجمعها مع إيران
ثقة وشراكة إقليمية وعلاقات متميزة خليجيا، وأسهمت في جمع السعوديين والإيرانيين في بغداد في عدة جولات وكانت وراء المفاوضات في فيينا بين إيران والولايات المتحدة.
ولفت إلى أن طموح قطر إلى جانب الدول المشاركة في الاتفاق النووي
، هو إنهاء الاختلاف بين الأطراف وأن يجتمعوا على حلول وسطية.
وأكد أن العلاقة القطرية الإيرانية لن تتأثر، معربا عن اعتقاده أن يكون هذا تنسيق وتكتيك إيراني حتى وإن كانت الرواية مختلفة وهو ما اعتبره أمرا عاديا من إيران.
من جهته، ذكر مختار حداد، الكاتب الصحفي، أن إيران لديها خطوط حمراء منذ اليوم الأول في مفاوضات الاتفاق النووي.
وأوضح أن طهران تعاني من مشكلة مع الجانب الأمريكي، لأنه تم التوصل إلى حل مع باقي الدول المشاركة في الاتفاق ولكن واشنطن لا تريد تقديم ضمانات حقيقية لطهران.
وأكد أن تصريحات قطر
لن تؤثر على مسار التفاوض، مشيرا إلى تعقيدات أمريكا في هذا الصدد.
ويرى الباحث في الشأن الايراني، أحمد الأمير، أن إيران تسعى للضغط على الغرب عن طريق تعزيز العلاقات مع دول الجوار.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد و تقديم: عبد الله حميد