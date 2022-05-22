https://arabic.sputniknews.com/20220522/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تأسف-لمنع-إسرائيل-دخول-الوفد-المكلف-بالعلاقات-مع-الفلسطينيين-1062552421.html
رئيسة البرلمان الأوروبي تأسف لمنع إسرائيل دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين
رئيسة البرلمان الأوروبي تأسف لمنع إسرائيل دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين
أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد، عن أسفها لمنع إسرائيل دخول الوفد الأوروبي المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستثير المسألة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:35+0000
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اسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت ميتسولا عبر (تويتر): "يؤسفني قرار إسرائيل رفض دخول مانو بينيدا، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الفلسطينيين، سوف أثير تلك المسألة بشكل مباشر مع السلطات المعنية"، مشددة على أن "احترام أعضاء البرلمان الأوروبي أمر أساسي للعلاقات الجيدة".ونشر بينيدا، المعروف بانتقاداته لإسرائيل، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الخارجية الإسرائيلية، يحمل تاريخ 19 من الشهر الجاري، يفيد بعدم الموافقة على دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين بقيادته، معلنا من جانبه إلغاء الزيارة.وأوضح أن البعثة كانت تخطط للقاء السلطات الفلسطينية والمجتمع المدني "لمعرفة عواقب الاحتلال على الأرض في الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، وكذلك لمعرفة آثار سياسات التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي"، وفق وصفه.وكان بينيدا قد دعا الاتحاد الأوروبي "للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال"، في معرض إدانته لمقتل صحفية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الشهر الجاري برصاص القوات الإسرائيلية، والذي وصفه بأنه تم "بدم بارد". وتزور اليوم رئيسة البرلمان الأوروبي إسرائيل والضفة الغربية وحتى يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لسفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب. وستلقي ميتسولا خطابا خاصا أمام الكنيست يوم الاثنين، كما تجري محادثات مع الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، من بين كبار المسؤولين الآخرين، بالإضافة إلى زيارة متحف ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست والعديد من المحطات الأخرى. فيما ستلتقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وهذه الزيارة الأولى لها إلى إسرائيل منذ أن أصبحت رئيسة للبرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/إسرائيل-تعاقب-أسرى-سجن-جلبوع-الذين-حالوا-الهرب-بـ5-سنوات-إضافية-وغرامة-5000-شيكل-1062542761.html
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العالم, البرلمان الأوروبي, اسرائيل
رئيسة البرلمان الأوروبي تأسف لمنع إسرائيل دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين
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أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد، عن أسفها لمنع إسرائيل دخول الوفد الأوروبي المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستثير المسألة مع السلطات الإسرائيلية خلال زيارتها الجارية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت ميتسولا عبر (تويتر): "يؤسفني قرار إسرائيل رفض دخول مانو بينيدا، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الفلسطينيين، سوف أثير تلك المسألة بشكل مباشر مع السلطات المعنية"، مشددة على أن "احترام أعضاء البرلمان الأوروبي أمر أساسي للعلاقات الجيدة".
ونشر بينيدا، المعروف بانتقاداته لإسرائيل، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الخارجية الإسرائيلية، يحمل تاريخ 19 من الشهر الجاري، يفيد بعدم الموافقة على دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين بقيادته، معلنا من جانبه إلغاء الزيارة.
وأوضح أن البعثة كانت تخطط للقاء السلطات الفلسطينية والمجتمع المدني "لمعرفة عواقب الاحتلال على الأرض في الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، وكذلك لمعرفة آثار سياسات التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي"، وفق وصفه.
وكان بينيدا قد دعا الاتحاد الأوروبي "للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال"، في معرض إدانته لمقتل صحفية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الشهر الجاري برصاص القوات الإسرائيلية، والذي وصفه بأنه تم "بدم بارد".
وتزور اليوم رئيسة البرلمان الأوروبي إسرائيل والضفة الغربية وحتى يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لسفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب.
وستلقي ميتسولا خطابا خاصا أمام الكنيست يوم الاثنين، كما تجري محادثات مع الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، من بين كبار المسؤولين الآخرين، بالإضافة إلى زيارة متحف ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست والعديد من المحطات الأخرى. فيما ستلتقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وهذه الزيارة الأولى لها إلى إسرائيل منذ أن أصبحت رئيسة للبرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.