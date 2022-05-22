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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يعتزم-زيارة-موسكو-وكييف-1062563163.html
رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف
رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنه سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:04+0000
2022-05-22T18:04+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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ونقلت "فرانس برس" عن سال قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في 18 مايو/ ايار، لكنها لم تتم بسبب مشكلات تتعلق بالجدول الزمني، وتم تحديد مواعيد جديدة.وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أنه حصل على تفويض من الاتحاد للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها، على أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة.وأكد سال أنه بمجرد تحديد الموعد سيذهب إلى موسكو وإلى كييف، وتابع "وافقنا أيضا على أن نجتمع مع جميع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذين يريدون ذلك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي كان قد أعرب عن ضرورة التواصل مع رؤساء الدول الأفريقية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.يذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد أطلقت أكثر من 100 قذيفة، اليوم الأحد، على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".
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أخبار العالم الآن

رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف

18:04 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنه سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا.
ونقلت "فرانس برس" عن سال قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في 18 مايو/ ايار، لكنها لم تتم بسبب مشكلات تتعلق بالجدول الزمني، وتم تحديد مواعيد جديدة.
وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أنه حصل على تفويض من الاتحاد للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها، على أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد سال أنه بمجرد تحديد الموعد سيذهب إلى موسكو وإلى كييف، وتابع "وافقنا أيضا على أن نجتمع مع جميع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذين يريدون ذلك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي كان قد أعرب عن ضرورة التواصل مع رؤساء الدول الأفريقية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
يذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد أطلقت أكثر من 100 قذيفة، اليوم الأحد، على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.
وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:06 GMT
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