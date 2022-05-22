https://arabic.sputniknews.com/20220522/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يعتزم-زيارة-موسكو-وكييف-1062563163.html
رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف
رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنه سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:04+0000
2022-05-22T18:04+0000
2022-05-22T18:04+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/86/1024958672_0:86:1401:874_1920x0_80_0_0_9c5721676d67bfd3a42d13abe0342181.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن سال قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في 18 مايو/ ايار، لكنها لم تتم بسبب مشكلات تتعلق بالجدول الزمني، وتم تحديد مواعيد جديدة.وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أنه حصل على تفويض من الاتحاد للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها، على أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة.وأكد سال أنه بمجرد تحديد الموعد سيذهب إلى موسكو وإلى كييف، وتابع "وافقنا أيضا على أن نجتمع مع جميع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذين يريدون ذلك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي كان قد أعرب عن ضرورة التواصل مع رؤساء الدول الأفريقية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.يذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد أطلقت أكثر من 100 قذيفة، اليوم الأحد، على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/86/1024958672_60:0:1339:959_1920x0_80_0_0_8436cf19de8ad1a0d28aa2684a062c17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة موسكو وكييف
تابعنا عبر
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنه سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا.
ونقلت "فرانس برس" عن سال قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في 18 مايو/ ايار، لكنها لم تتم بسبب مشكلات تتعلق بالجدول الزمني، وتم تحديد مواعيد جديدة.
وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أنه حصل على تفويض من الاتحاد للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها، على أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد سال أنه بمجرد تحديد الموعد سيذهب إلى موسكو وإلى كييف، وتابع "وافقنا أيضا على أن نجتمع مع جميع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذين يريدون ذلك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي كان قد أعرب عن ضرورة التواصل مع رؤساء الدول الأفريقية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
يذكر أن القوات الأوكرانية
كانت قد أطلقت أكثر من 100 قذيفة، اليوم الأحد، على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.
وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".