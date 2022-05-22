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زيادة في إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 24.9 %
زيادة في إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 24.9 %
ارتفع إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وسط جهود البلاد للتحول نحو الطاقة النظيفة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:40+0000
2022-05-22T08:40+0000
العالم
الصين
الطاقة الشمسية
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وكشفت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 24.9 % على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بوتيرة أسرع بنسبة 8.1 نقطة مئوية عن شهر مارس/آذار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وشهدت الصين كذلك نموا في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح خلال شهر أبريل بنسبة 17.4 % و0.9 % و14.5 % على أساس سنوي على الترتيب، فيما انخفض إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية في أبريل بنسبة 11.8 % على أساس سنوي.وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الكهرباء انخفض بنسبة 4.3 % على أساس سنوي إلى 608.6 مليار كيلوواط/ساعة في أبريل. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي إنتاج الصين من الكهرباء 2.6 تريليون كيلوواط/ساعة، بزيادة 1.3 % على أساس سنوي.
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العالم, الصين, الطاقة الشمسية

زيادة في إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 24.9 %

08:40 GMT 22.05.2022
© Depositphotos / Galdzerالطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Depositphotos / Galdzer
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ارتفع إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وسط جهود البلاد للتحول نحو الطاقة النظيفة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
وكشفت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 24.9 % على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بوتيرة أسرع بنسبة 8.1 نقطة مئوية عن شهر مارس/آذار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشهدت الصين كذلك نموا في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح خلال شهر أبريل بنسبة 17.4 % و0.9 % و14.5 % على أساس سنوي على الترتيب، فيما انخفض إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية في أبريل بنسبة 11.8 % على أساس سنوي.
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
وزارة الكهرباء العراقية تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
أمس, 15:49 GMT
وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الكهرباء انخفض بنسبة 4.3 % على أساس سنوي إلى 608.6 مليار كيلوواط/ساعة في أبريل. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي إنتاج الصين من الكهرباء 2.6 تريليون كيلوواط/ساعة، بزيادة 1.3 % على أساس سنوي.
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