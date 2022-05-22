https://arabic.sputniknews.com/20220522/زيارة-وزير-الطاقة-التركي-إلى-إسرائيل-مهددة-بالإلغاء-وأوغلو-في-طريقه-إلى-تل-أبيب-1062559794.html

زيارة وزير الطاقة التركي إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء.. وأوغلو في طريقه إلى تل أبيب

زيارة وزير الطاقة التركي إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء.. وأوغلو في طريقه إلى تل أبيب

توقعت قناة عبرية، اليوم الأحد، إلغاء زيارة فاتح دونماز، وزير الطاقة التركي، إلى إسرائيل، رغم تأكيدها زيارة وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل في انتظار وصول وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، خلال هذه الأيام، مرجحة عدول وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إلى تل أبيب، بسبب خلافات حول الغاز الإسرائيلي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن هناك خلافا إسرائيليا تركيا حول ملف الغاز الطبيعي الإسرائيلي المفترض نقله إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما يحول دون زيارة فاتح دونماز، مرجحة وصول أوغلو دون مرافقته وزير الطاقة في بلاده، على رأس وفد تركي رفيع المستوى.ويذكر أن دونماز قد التقى بنظيرته الإسرائيلية، كارين إلهرار، في شهر مارس/آذار الماضي، على هامش مؤتمر وزراء الطاقة في باريس، وأكد لها، آنذاك، عزمه زيارته تل أبيب، لبحث عدد من الملفات المشتركة المهمة.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت، الخميس الماضي، أن إسرائيل تتحفظ على طلب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة المسجد الأقصى، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، خاصة وأنه يشترط عدم وجود إسرائيليين في المكان، وذلك خلال زيارته المرتقبة للبلاد، الأسبوع الحالي.وأوضحت القناة أن زيارة مولود تشاووش أوغلو لإسرائيل تمثل تقدما دبلوماسيا مهما في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إلا أن زيارة المسجد الأقصى ربما تفجر بعض القلق والتوتر الدبلوماسيين بين البلدين.من جانبها، أشارت القناة العبرية السابعة، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك) تعارض زيارة وزير الخارجية التركي إلى المسجد الأقصى، كما أن خطة تأمين مولود أوغلو خلال زيارته للبلاد قد فجرَّت جدلا كبيرا داخل جهاز الشاباك نفسه.ولفتت القناة إلى أنه كان من المفترض زيارة أوغلو للبلاد الشهر الماضي، ولكن تم تأجيل تلك الزيارة بسبب التوتر الذي جرى في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، والتي شهدت صدامات ومواجهات بين الشرطة الإسرائيليين والفلسطينيين، على خلفية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.

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