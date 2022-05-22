https://arabic.sputniknews.com/20220522/زيلينسكي-يعتزم-تقديم-مشروع-قانون-للبرلمان-حول-الوضع-الخاص-لمواطني-بولندا-في-أوكرانيا-1062547781.html
زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا
زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا
أكدت ممثلة برلمان أوكرانيا في المحكمة الدستورية أولغا سوفجيريا، اليوم الأحد، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:12+0000
2022-05-22T12:12+0000
2022-05-22T12:12+0000
العالم
البرلمان الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
بولندا
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وكتبت سوفجيريا، اليوم على قناتها في تيليغرام: "أعلن الرئيس زيلينسكي عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في المستقبل القريب، بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا".يذكر أن الرئيس البولندي أندريه دودا، يقوم بزيارة كييف اليوم الأحد، للقاء زيلينسكي وعددا من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/غضب-كبير-في-الولايات-المتحدة-والسبب-زيلينسكي-1062543600.html
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العالم, البرلمان الأوكراني, فلاديمير زيلينسكي, بولندا
زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا
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أكدت ممثلة برلمان أوكرانيا في المحكمة الدستورية أولغا سوفجيريا، اليوم الأحد، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا.
وكتبت سوفجيريا، اليوم على قناتها في تيليغرام: "أعلن الرئيس زيلينسكي
عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في المستقبل القريب، بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا".
يذكر أن الرئيس البولندي أندريه دودا
، يقوم بزيارة كييف اليوم الأحد، للقاء زيلينسكي وعددا من المسؤولين.