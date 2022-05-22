عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/سبوتنيك-ترصد-الدمار-في-آزوفستال-بعد-استسلام-المسلحين-الأوكران-1062541535.html
"سبوتنيك" ترصد الدمار في "آزوفستال" بعد استسلام المسلحين الأوكران
"سبوتنيك" ترصد الدمار في "آزوفستال" بعد استسلام المسلحين الأوكران
رصد مراسل "سبوتنيك" الذي جاء مع جنود كتيبة "فوستوك" التابعة لجيش جمهورية دونيتسك الديمقراطية الدمار في مصنع آزوفستال الذي كان يختبئ فيه مقاتلو الجيش الأوكراني... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:47+0000
2022-05-22T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835071_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_0ef0b07436d1e41b0cefd0ebed61556e.jpg
دخلت المجموعة أراضي المصنع من الطرف الشمالي الشرقي من إقليم أزوفستال، وهو نفس الطريق الذي خرج منه الأوكرانيون يستسلمون.وأكد المراسل أن الورش مدمرة داخل المصنع. في الداخل، هناك العلامات المرئية للقنابل اليدوية المتفجرة عند المخرج الرئيسي من النفق الذي تحصن فيه الجيش الأوكراني ومقاتلي آزوف.وأشار المراسل إلى أن قوات دونيتسك تقوم باتخاذ تدابير للتحقق من وجود الألغام وإزالتها.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن استسلام آخر مجموعة من كتائب "آزوف" النازية الأوكرانية، داخل منطقة مصنع آزوفستال، وإخراج قائد الكتيبة في سيارة مصفحة خوفا عليه من رغبة المواطنين في معاقبته على ما ارتكبه من فظائع.وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: "في يوم الـ 20 من أيار/مايو، استسلمت آخر مجموعة وقوامها 531 مسلحا. تم إخراج من يطلق عليه "قائد" نازيي "آزوف" من منطقة المصنع في سيارة مصفحة خاصة، وذلك بسبب كراهية سكان ماريوبول له، ورغبة المواطنين في معاقبته على العديد من الفظائع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/قديروف-القادة-الأوكرانيون-المستسلمون-في-آزوفستال-أسوأ-بكثير-من-الخونة--1062499137.html
https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-جمهورية-دونيتسك-ننفذ-فحصا-دقيقا-لكل-ركن-وزاوية-في-مصنع-آزوفستال-1062530390.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835071_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_5dffd6d3f2377a142c0371ee4eab5635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

"سبوتنيك" ترصد الدمار في "آزوفستال" بعد استسلام المسلحين الأوكران

09:47 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 22.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
رصد مراسل "سبوتنيك" الذي جاء مع جنود كتيبة "فوستوك" التابعة لجيش جمهورية دونيتسك الديمقراطية الدمار في مصنع آزوفستال الذي كان يختبئ فيه مقاتلو الجيش الأوكراني ومسلحو آزوف ويتحصنون فيه.
دخلت المجموعة أراضي المصنع من الطرف الشمالي الشرقي من إقليم أزوفستال، وهو نفس الطريق الذي خرج منه الأوكرانيون يستسلمون.
وأكد المراسل أن الورش مدمرة داخل المصنع. في الداخل، هناك العلامات المرئية للقنابل اليدوية المتفجرة عند المخرج الرئيسي من النفق الذي تحصن فيه الجيش الأوكراني ومقاتلي آزوف.
وأشار المراسل إلى أن قوات دونيتسك تقوم باتخاذ تدابير للتحقق من وجود الألغام وإزالتها.
مسلحون أوكرانيون أسرى من آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف: القادة الأوكرانيون المستسلمون في آزوفستال أسوأ بكثير من الخونة
أمس, 10:09 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن استسلام آخر مجموعة من كتائب "آزوف" النازية الأوكرانية، داخل منطقة مصنع آزوفستال، وإخراج قائد الكتيبة في سيارة مصفحة خوفا عليه من رغبة المواطنين في معاقبته على ما ارتكبه من فظائع.
وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: "في يوم الـ 20 من أيار/مايو، استسلمت آخر مجموعة وقوامها 531 مسلحا. تم إخراج من يطلق عليه "قائد" نازيي "آزوف" من منطقة المصنع في سيارة مصفحة خاصة، وذلك بسبب كراهية سكان ماريوبول له، ورغبة المواطنين في معاقبته على العديد من الفظائع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك: ننفذ فحصا دقيقا لكل ركن وزاوية في مصنع آزوفستال
أمس, 20:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала