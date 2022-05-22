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سلطنة عمان ترفع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا
سلطنة عمان ترفع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن رفعها كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏ 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:42+0000
2022-05-22T10:42+0000
سلطنة عمان
فيروس كورونا
العالم العربي
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وقررت اللجنة العليا في البلاد المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار (كوفيـد-19) رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.ودعت اللجنة أفراد المجتمع للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل، وعـدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.كما حثت الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح المضاد للفيروس.وأشادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد-19) في سلطنة عمان، بالدور البنّاء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مـع التدابير والإجراءات الوقائية، وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.يشار إلى أن السلطات السعودية قد أعلنت رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة وباء "كورونا"، وهو ما يشمل ارتداء الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، إضافة إلى حجر بعض المسافرين القادمين إلى المملكة.
سلطنة عمان
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سلطنة عمان, فيروس كورونا, العالم العربي

سلطنة عمان ترفع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

10:42 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEصورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن رفعها كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏
وقررت اللجنة العليا في البلاد المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار (كوفيـد-19) رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ودعت اللجنة أفراد المجتمع للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل، وعـدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.
كما حثت الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح المضاد للفيروس.
وأشادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد-19) في سلطنة عمان، بالدور البنّاء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مـع التدابير والإجراءات الوقائية، وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.
يشار إلى أن السلطات السعودية قد أعلنت رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة وباء "كورونا"، وهو ما يشمل ارتداء الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، إضافة إلى حجر بعض المسافرين القادمين إلى المملكة.
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