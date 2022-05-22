https://arabic.sputniknews.com/20220522/شركة-صينية-تغش-أبل-في-تصنيع-شاشات-آيفون-13-1062568192.html

شركة صينية تغش "أبل" في تصنيع شاشات آيفون 13

شركة صينية تغش "أبل" في تصنيع شاشات آيفون 13

غشت شركة صينية مصنعة للشاشات "OLED"، شركة أبل، حيث وردت لها شاشات لآيفون 13 غير مطابقة للمواصفات. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

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وقال موقع "البوابة العربية للتقنية" إن شركة "BOE" الصينية المصنعة للشاشات قد تخسر نحو 30 مليون طلب من شركة أبل لتصنيع شاشات لأجهزة آيفون 14 القادمة بسبب الغش في تصميم شاشات آيفون 13.جاء ذلك بعدما كلفت أبل الشركة الصينية بصنع شاشات آيفون 13 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن عددا كبيرا من شاشات الشركة الصينية فشلت في اجتياز فحوصات مراقبة الجودة الخاصة بأبل.وحاولت" BOE" حل هذه المشكلة عن طريق تغيير مواصفات الشاشات دون الرجوع إلى أبل، ومن المرجح أن تكون الشركة الصينية عانت انخفاض العوائد وهو ما دفعها لغش الشاشات التي كان من المقرر توريدها لأبل.وأنهت أبل صفقتها مع" BOE"، بعدما اكتشفت تغير عرض الدائرة لترانزستورات الفيلم عبر لوحات OLED التي صنعتها لجهاز آيفون 13 في وقت سابق من هذا العام، مما جعلها أكثر سمكًا، وبالتالي أسهل في التصنيع.وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة "أبل" الأمريكة تتطلع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية خارج الصين.، وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس السبت، أن من أسباب تفكير "أبل" في اتخاذ هذه الخطوة هو السياسة الصارمة التي تفرضها بكين حاليا لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.ويقدّر المحللون أن ما يقرب من 90 بالمئة من منتجات "أبل" يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة المتعاقدة في الصين، مما يجعل نجاح الشركة الأمريكية عرضة لأهواء الحزب الشيوعي الصيني، وفقا للصحيفة.وطوال جائحة (كوفيد-19)، اضطر موردو "أبل" مثل "فوكسكون" إلى الإغلاق بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

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مجتمع