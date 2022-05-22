https://arabic.sputniknews.com/20220522/صحفية-تكشف-عن-خرق-تجسسي-إسرائيلي-جديد-للبنان-1062534467.html

صحفية تكشف عن خرق تجسسي إسرائيلي جديد للبنان

صحفية تكشف عن خرق تجسسي إسرائيلي جديد للبنان

كشفت صحفية لبنانية، يوم أمس السبت، عن خرق تجسسي إسرائيلي جديد للبنان، وذلك عبر بوابة المؤسسات الخاصة ومراكز الدراسات التي تعمل لأهداف وغايات مختلفة في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T06:01+0000

2022-05-22T06:01+0000

2022-05-22T06:01+0000

العالم العربي

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وذكرت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، على صفحتها الخاصة على "تويتر" تفاصيل التجسس الإسرائيلي الجديد الذي يخرق لبنان مجددا وهذه المرة من خلال مركز أبحاث ودراسات يسمى "Israel-Alma".وأشارت كجك إلى أن المركز يعرف عن نفسه أنه مركز أبحاث ودراسات يقع مكتبه في إسرائيل وهدفه رصد التحديات الأمنية على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان، كما لديه صفحة باللغة الإنكليزية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت كجك في كلامها أنه بعد البحث والتدقيق والتحري تبين أن مركز الأبحاث والدراسات يدار من خلال مجموعة عسكرية وأمنية على رأسهم ضباط وأبرزهم برتبة عقيد.وتقول كجك بهذا الصدد "المؤسس والمشرف من خلفية عسكرية مدرك لكل الأمور والحيثيات التي تخص العسكر في الميدان، وهذا أمر في غاية الأهمية! أي لا تُشرف عليه مجموعات مدنية عادية!"، مضيفة في الوقت ذاته، "عندما تتصفح منشورات مركز “ألما -إسرائيل” ستجد أن أغلبية منشوراته تخص لبنان وتحديدا "حزب الله" لتكاد تظن أنه مركز أبحاث لبناني لولا وجود كلمة إسرائيل بجانب إسمه وبعض التغريدات والتعليقات المحرضة والمعادية للبنان!".وبحسب كجك، نشط المركز خلال مرحلة الإنتخابات النيابية اللبنانية حيث قام بنشر صور من قاعات الإجتماعات الخاصة بحزب الله ومرشحيه وعن المهرجانات التي أقيمت، بالإضافة إلى نشر صورة لسمير جعجع وأخرى لجبران باسيل بعد نتائج الانتخابات مع علامات الزائد والناقص للدلالة على من لديه الأكثرية بحسب المفهوم الإسرائيلي.واعتبرت كجك أن الانتخابات النيابية كانت محط أنظار هذا المركز التجسسي، مشيرة إلى تقارير أخرى أعدها مركز"ألما-إسرائيل" تحدث فيها عن الحرب المقبلة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى تقارير عن الأسلحة العسكرية التي تمتلكها المقاومة.ولفتت كجك أن المركز الإسرائيلي ركز في تقاريره الأخيرة على بلدة حزين الواقعة في البقاع التي تعد معقلا لنفوذ حزب الله، مؤكدة أن التقارير تحتوي على صور جديدة للطرقات والأحياء والمباني وعلى كل الإشارات التي ترمز إلى المقاومة من صور الشهداء ويافطات وأعلام الحزب.وخلصت كجك أنها "لا تستبعد فرضية التشغيل الإسرائيلي على الأرض لجواسيسه، ليرسلوا هذه الإحداثيات..فالعملاء ما زال هناك الكثير منهم لم تصل إليهم أجهزة الأمن وإن صحت هذه التوقعات فنحن أمام خطر داهم"، معتبرة أن التركيز على هذه البلدة البقاعية هو تمهيد للعدوان عليها في أية حرب مقبلة".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي