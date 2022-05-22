https://arabic.sputniknews.com/20220522/صحف-بريطانية-صفراء-ترمي-التهم-على-روسيا-بشأن-فيروس-جدري-القرود-1062545215.html
صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود
صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود
نشرت وسائل إعلام بريطانية أخبارا تدعو إلى السخرية فيما يخص فيروس جدري القرود، مشيرة إلى احتمال ضلوع روسيا في انتشاره. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:37+0000
2022-05-22T11:37+0000
2022-05-22T11:37+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
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وزعمت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى أن روسيا نظرت في إمكانية استخدام فيروس جدري القرود كسلاح بيولوجي.وأيدوا استنتاجهم المضحكة إلى تصريحات العقيد السابق في الجيش السوفيتي، عالم الأحياء الدقيقة كاناتشان أليبيكوف. والذي انتقل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى الولايات المتحدة ، حيث تواصل بنشاط مع وسائل الإعلام المحلية حول عمله.وبحسب الصحيفة فأن أليبيكوف ادعى وجود تجارب جارية على جدرى القرود. كما أشار عالم الأحياء الدقيقة إلى أن العمل على صنع أسلحة بيولوجية في وطنه لم يتوقف.ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضية دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.قالت المنظمة إنه "مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتشبه أعراضه تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة".
بريطانيا
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, روسيا
صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود
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نشرت وسائل إعلام بريطانية أخبارا تدعو إلى السخرية فيما يخص فيروس جدري القرود، مشيرة إلى احتمال ضلوع روسيا في انتشاره.
وزعمت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية
، إلى أن روسيا نظرت في إمكانية استخدام فيروس جدري القرود كسلاح بيولوجي.
وأيدوا استنتاجهم المضحكة إلى تصريحات العقيد السابق في الجيش السوفيتي، عالم الأحياء الدقيقة كاناتشان أليبيكوف. والذي انتقل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى الولايات المتحدة ، حيث تواصل بنشاط مع وسائل الإعلام المحلية حول عمله.
وبحسب الصحيفة فأن أليبيكوف ادعى وجود تجارب جارية على جدرى القرود. كما أشار عالم الأحياء الدقيقة إلى أن العمل على صنع أسلحة بيولوجية في وطنه لم يتوقف.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضية دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة
، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
قالت المنظمة إنه "مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتشبه أعراضه تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة".