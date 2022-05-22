عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/صحف-بريطانية-صفراء-ترمي-التهم-على-روسيا-بشأن-فيروس-جدري-القرود-1062545215.html
صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود
صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود
نشرت وسائل إعلام بريطانية أخبارا تدعو إلى السخرية فيما يخص فيروس جدري القرود، مشيرة إلى احتمال ضلوع روسيا في انتشاره. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:37+0000
2022-05-22T11:37+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101411/07/1014110787_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74bec0d1d9e0ef73393b7f93eb6dbda8.jpg
وزعمت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى أن روسيا نظرت في إمكانية استخدام فيروس جدري القرود كسلاح بيولوجي.وأيدوا استنتاجهم المضحكة إلى تصريحات العقيد السابق في الجيش السوفيتي، عالم الأحياء الدقيقة كاناتشان أليبيكوف. والذي انتقل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى الولايات المتحدة ، حيث تواصل بنشاط مع وسائل الإعلام المحلية حول عمله.وبحسب الصحيفة فأن أليبيكوف ادعى وجود تجارب جارية على جدرى القرود. كما أشار عالم الأحياء الدقيقة إلى أن العمل على صنع أسلحة بيولوجية في وطنه لم يتوقف.ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضية دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.قالت المنظمة إنه "مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتشبه أعراضه تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة".
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101411/07/1014110787_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b22e22d5c501643f2049d43d92cc3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, روسيا

صحف بريطانية صفراء ترمي التهم على روسيا بشأن فيروس جدري القرود

11:37 GMT 22.05.2022
© Fotolia / Apopsقرصان كمبيوتر
قرصان كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Fotolia / Apops
تابعنا عبرTelegram
نشرت وسائل إعلام بريطانية أخبارا تدعو إلى السخرية فيما يخص فيروس جدري القرود، مشيرة إلى احتمال ضلوع روسيا في انتشاره.
وزعمت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى أن روسيا نظرت في إمكانية استخدام فيروس جدري القرود كسلاح بيولوجي.
وأيدوا استنتاجهم المضحكة إلى تصريحات العقيد السابق في الجيش السوفيتي، عالم الأحياء الدقيقة كاناتشان أليبيكوف. والذي انتقل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى الولايات المتحدة ، حيث تواصل بنشاط مع وسائل الإعلام المحلية حول عمله.
وبحسب الصحيفة فأن أليبيكوف ادعى وجود تجارب جارية على جدرى القرود. كما أشار عالم الأحياء الدقيقة إلى أن العمل على صنع أسلحة بيولوجية في وطنه لم يتوقف.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضية دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
قالت المنظمة إنه "مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتشبه أعراضه تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала