https://arabic.sputniknews.com/20220522/طائرات-عسكرية-تنقل-حليب-الأطفال-بشكل-عاجل-إلى-أمريكا-بسبب-نقص-حاد-في-السوق-1062558088.html
طائرات عسكرية تنقل حليب الأطفال بشكل عاجل إلى أمريكا بسبب نقص حاد في السوق
طائرات عسكرية تنقل حليب الأطفال بشكل عاجل إلى أمريكا بسبب نقص حاد في السوق
بدأت طائرات النقل الأمريكية عمليات استيراد بعض أصناف أغذية الأطفال، على رأسها حليب الأطفال، بشكل عاجل إلى البلاد على خلفية وجود نقص حاد بسبب توقف إحدى الشركات... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:33+0000
2022-05-22T15:33+0000
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العالم
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن طيران النقل العسكري بدأ بشكل طارئ بتنفيذ عمليات استيراد مركبات الحليب النادرة للأطفال حديثي الولادة إلى الولايات المتحدة من أوروبا."هذا يكفي لأكثر من نصف مليون زجاجة ... عادة ما تستغرق عملية نقل مثل هذه المنتجات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين، ولكن بفضل عملية (طيران فورميلا)، قمنا بتقليص الوقت إلى حوالي ثلاثة أيام".وبحسب "Stars and Stripes"، فقد حملت طائرة شحن من طراز "سي 17" أكثر من 130 منصة شحن نقالة مليئة بعبوات بودرة الحليب، حيث انطلقت الطائرة إلى إنديانابوليس بعد الساعة 5 صباحا بتوقيت ألمانيا، كجزء من عملية "طيران فورميلا" (Fly Formula).وأظهرت الملصقات الموجودة على العبوات أن المنتجات المستوردة من صناعة عدة شركات مثل "نستلة" و"Health Science Alfamino Infant" و"Alfamino Junior".بدوره، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديزي، إن شركة "أبوت" تخطط لاستئناف الإنتاج في غضون شهر تقريبا. ونوه إلى أن سوق أغذية الأطفال في أمريكا تسيطر عليه ثلاث شركات فقط بنسبة 90%، ووعد بإلغاء احتكاره.بدأت الشاحنات المليئة بعبوات الحليب في الوصول إلى القاعدة صباح يوم أمس السبت، حيث أمضى طيارو السرب الجوي الأمريكي رقم 721 معظم اليوم في تعبئتها في حاويات نقل كبيرة قبل إرسالها في الخامسة صباح اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/صدمة-ثروة-بـ5-مليارات-دولار-تهديد-خطير-يكسر-البيوض-في-أعشاش-الأمريكيين-1062523588.html
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العالم
طائرات عسكرية تنقل حليب الأطفال بشكل عاجل إلى أمريكا بسبب نقص حاد في السوق
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بدأت طائرات النقل الأمريكية عمليات استيراد بعض أصناف أغذية الأطفال، على رأسها حليب الأطفال، بشكل عاجل إلى البلاد على خلفية وجود نقص حاد بسبب توقف إحدى الشركات المنتجة عن الإنتاج.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن طيران النقل العسكري بدأ بشكل طارئ بتنفيذ عمليات استيراد مركبات الحليب النادرة للأطفال حديثي الولادة إلى الولايات المتحدة من أوروبا.
أقلعت أول طائرة شحن عسكرية تابعه للقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، من قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا، محملة بحوالي 35 ألف طن من أغذية الأطفال إلى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.
"هذا يكفي لأكثر من نصف مليون زجاجة ... عادة ما تستغرق عملية نقل مثل هذه المنتجات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين، ولكن بفضل عملية (طيران فورميلا)، قمنا بتقليص الوقت إلى حوالي ثلاثة أيام".
وبحسب "Stars and Stripes"
، فقد حملت طائرة شحن من طراز "سي 17" أكثر من 130 منصة شحن نقالة مليئة بعبوات بودرة الحليب، حيث انطلقت الطائرة إلى إنديانابوليس بعد الساعة 5 صباحا بتوقيت ألمانيا، كجزء من عملية "طيران فورميلا" (Fly Formula).
وأظهرت الملصقات الموجودة على العبوات أن المنتجات المستوردة من صناعة عدة شركات مثل "نستلة" و"Health Science Alfamino Infant" و"Alfamino Junior".
وتشير المصادر إلى أن النقص الحاد بحليب الأطفال، الذي يقدر بنحو 40-50% من احتياج السوق الأمريكية حدث بسبب إغلاق خط إنتاج شركة "أبوت"، للاشتباه في أنه ملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض.
بدوره، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديزي، إن شركة "أبوت" تخطط لاستئناف الإنتاج في غضون شهر تقريبا. ونوه إلى أن سوق أغذية الأطفال في أمريكا تسيطر عليه ثلاث شركات فقط بنسبة 90%، ووعد بإلغاء احتكاره.
بدأت الشاحنات المليئة بعبوات الحليب في الوصول إلى القاعدة صباح يوم أمس السبت، حيث أمضى طيارو السرب الجوي الأمريكي رقم 721 معظم اليوم في تعبئتها في حاويات نقل كبيرة قبل إرسالها في الخامسة صباح اليوم.