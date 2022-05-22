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https://arabic.sputniknews.com/20220522/طائر-تربع-على-عرش-نجوم-هوليوود-الكرتونية-أول-ضحايا-التغير-المناخي-فيديو--1062555923.html
طائر "تربع على عرش" نجوم هوليوود الكرتونية أول ضحايا التغير المناخي... فيديو
طائر "تربع على عرش" نجوم هوليوود الكرتونية أول ضحايا التغير المناخي... فيديو
تتسبب ظاهرة الاحترار العالمي المترافقة مع التغير المناخي لكوكب الأرض، بآثار سلبية على الكثير من الحيوانات والكائنات والبيئات أيضا، لكن أول المرشحين لمغادرة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-22T15:11+0000
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وتشير التقارير إلى أن طائر أبو قرن الجنوبي ذا المنقار الأصفر، أحد أروع الطيور في مملكة الحيوان، بسبب ألوانه الجميلة والمتناقضة، هو أول المرشحين للاختفاء والانقراض، بحسب دراسة جديدة.واشتهر هذا الطائر باسم "Zazu" في فيلم "The Lion King" بمنقاره الأصفر الطويل والمنحني إلى الأسفل، حيث تم استخدامه في الكثير من أفلام الكرتون بسبب مظهره المثير وألوانه الرائعة، بحسب "ديلي ميل".وكشفت نتائج الدراسة- التي قام بها باحثون من جامعة "كيب تاون"- على آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف عن نجاح تكاثر الطيور في صحراء كالاهاري إلا أن عملية التكاثر قد "انهارت" بسبب زيادة درجة الحرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مخلوق-غريب-جدا-من-عالم-آخر-ترصده-غواصة-في-أعماق-المحيط-الهادئ-فيديو--1062526611.html
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طائر "تربع على عرش" نجوم هوليوود الكرتونية أول ضحايا التغير المناخي... فيديو

14:59 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 22.05.2022)
© Photo / pixabay/Mopsgesicht طائر أبو قرن الجنوبي ذو المنقار الأصفر
 طائر أبو قرن الجنوبي ذو المنقار الأصفر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Photo / pixabay/Mopsgesicht
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تتسبب ظاهرة الاحترار العالمي المترافقة مع التغير المناخي لكوكب الأرض، بآثار سلبية على الكثير من الحيوانات والكائنات والبيئات أيضا، لكن أول المرشحين لمغادرة كوكبنا إلى الأبد هو أحد أجمل وأندر طيورها على الإطلاق والذي استخدم مظهره في الكثير من أفلام الكرتون.
وتشير التقارير إلى أن طائر أبو قرن الجنوبي ذا المنقار الأصفر، أحد أروع الطيور في مملكة الحيوان، بسبب ألوانه الجميلة والمتناقضة، هو أول المرشحين للاختفاء والانقراض، بحسب دراسة جديدة.
واشتهر هذا الطائر باسم "Zazu" في فيلم "The Lion King" بمنقاره الأصفر الطويل والمنحني إلى الأسفل، حيث تم استخدامه في الكثير من أفلام الكرتون بسبب مظهره المثير وألوانه الرائعة، بحسب "ديلي ميل".
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"هناك أدلة متزايدة بسرعة على الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على السلوك، وعلم وظائف الأعضاء والتكاثر، وبقاء أنواع مختلفة من الطيور والثدييات والزواحف حول العالم. على سبيل المثال، يتم تسجيل أحداث الوفاة الجماعية المرتبطة بالحرارة على مدى بضعة أيام بشكل متزايد، والتي تشكل بلا شك تهديدًا لاستمرار الحيوانات ووظيفة النظام البيئي".

الدكتور نيكولاس باتينسون
المؤلف الرئيسي للدراسة
وكشفت نتائج الدراسة- التي قام بها باحثون من جامعة "كيب تاون"- على آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف عن نجاح تكاثر الطيور في صحراء كالاهاري إلا أن عملية التكاثر قد "انهارت" بسبب زيادة درجة الحرارة.
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