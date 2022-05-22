عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/طالبة-فلسطينية-ترفض-مصافحة-بلينكن-خلال-حفل-تخرج-جامعي-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1062538004.html
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة فلسطينية حملت علم بلادها وقامت بحركة سياسية خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:08+0000
2022-05-22T09:15+0000
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101753/88/1017538854_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_53208c0a8d72b8c5236082f40d293b8d.jpg
وأظهر المقطع المنشور قيام طالبة في جامعة جورج تاون الأمريكية بحمل العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج وتقديم الشهادات.وقامت الطالبة بخطوة لافتة، حيث رفضت مصافحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من خلال التوجه إليه من مسافة معينة ورفض تهانيه إليها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101753/88/1017538854_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_6c5a7f53b4ff7cdb74e9fc939a4ba8d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نادي الفيديو

طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو

08:08 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 22.05.2022)
© Sputnik . Yuri Abramochkin / الذهاب إلى بنك الصورجامعة تكساس
جامعة تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة فلسطينية حملت علم بلادها وقامت بحركة سياسية خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر المقطع المنشور قيام طالبة في جامعة جورج تاون الأمريكية بحمل العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج وتقديم الشهادات.
وقامت الطالبة بخطوة لافتة، حيث رفضت مصافحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من خلال التوجه إليه من مسافة معينة ورفض تهانيه إليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала