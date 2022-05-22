https://arabic.sputniknews.com/20220522/طالبة-فلسطينية-ترفض-مصافحة-بلينكن-خلال-حفل-تخرج-جامعي-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1062538004.html
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة فلسطينية حملت علم بلادها وقامت بحركة سياسية خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:08+0000
2022-05-22T08:08+0000
2022-05-22T09:15+0000
العالم
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وأظهر المقطع المنشور قيام طالبة في جامعة جورج تاون الأمريكية بحمل العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج وتقديم الشهادات.وقامت الطالبة بخطوة لافتة، حيث رفضت مصافحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من خلال التوجه إليه من مسافة معينة ورفض تهانيه إليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة بلينكن خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة.. فيديو
08:08 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة فلسطينية حملت علم بلادها وقامت بحركة سياسية خلال حفل تخرج جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر المقطع المنشور قيام طالبة في جامعة جورج تاون الأمريكية بحمل العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج وتقديم الشهادات.
وقامت الطالبة بخطوة لافتة، حيث رفضت مصافحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من خلال التوجه إليه من مسافة معينة ورفض تهانيه إليها.