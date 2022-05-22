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طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري
طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري
يحتاج جسم الإنسان إلى مستويات محددة من السكر في الدم ويتم ضبطها تلقائيا عن طريق هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على تخزين النسب الزائدة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-22T13:33+0000
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ويحدث مرض السكري عندما تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين السكر الزائد في الدم نتيجة مقاومتها للإنسولين، بصورة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسبما يقول تقرير لموقع "هيلث لاين".ونتيجة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز المزيد من الإنسولين لتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى استنفاد خلايا البنكرياس التي تنتجه، في حالة تعرف بمرض "السكري من النوع الثاني".إذا كان لعائلتك تاريخ مرضي مع "السكري من النوع الثاني" أو كنت تعاني من أعراض ما قبل السكري أو تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإنك عرضة للإصابة بهذا المرض.ويتابع: "تحسين استجابة الخلايا للإنسولين يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الخلايا له وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السكري".وأورد الموقع طرق طبيعية لزيادة كفاءة استجابة الخلايا للإنسولين:
https://arabic.sputniknews.com/20220522/متى-يتسبب-تضخم-الكلى-في-الإصابة-بالفشل-الكلوي-وما-هي-أسبابه-وأعراضه-1062546791.html
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منوعات, الصحة

طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري

13:33 GMT 22.05.2022
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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يحتاج جسم الإنسان إلى مستويات محددة من السكر في الدم ويتم ضبطها تلقائيا عن طريق هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على تخزين النسب الزائدة منه.
ويحدث مرض السكري عندما تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين السكر الزائد في الدم نتيجة مقاومتها للإنسولين، بصورة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسبما يقول تقرير لموقع "هيلث لاين".
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ونتيجة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز المزيد من الإنسولين لتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى استنفاد خلايا البنكرياس التي تنتجه، في حالة تعرف بمرض "السكري من النوع الثاني".
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إذا كان لعائلتك تاريخ مرضي مع "السكري من النوع الثاني" أو كنت تعاني من أعراض ما قبل السكري أو تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإنك عرضة للإصابة بهذا المرض.
ويقول الموقع إن هناك حالة تعرف بـ"حساسية الإنسولين" تشير إلى طريقة استجابة الخلايا للإنسولين الذي يفرزه البنكرياس.
ويتابع: "تحسين استجابة الخلايا للإنسولين يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الخلايا له وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السكري".

وأورد الموقع طرق طبيعية لزيادة كفاءة استجابة الخلايا للإنسولين:

الحصول على قسط كاف من النوم.
ممارسة التمارين.
الابتعاد عن الضغوط.
التخلص من الوزن الزائد.
تناول أطعمة تحتوي على ألياف مثل البقوليات والشوفان والكتان.
تناول الفواكه والخضروات.
تقليل كمية الكربوهيدرات.
تقليل نسبة السكريات.
إضافة الأعشاب إلى وجباتك المطبوخة.
إضافة القرفة إلى وجباتك.
تناول المزيد من الشاي الأخضر.
إضافة خل التفاح إلى وجباتك.
تجنب الدهون المتحولة الاصطناعية (المهدرجة).
تناول بعض المكملات الغذائية وفقا لإرشادات طبيبك لكنها. لا تزال دراسات حديثة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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