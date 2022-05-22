https://arabic.sputniknews.com/20220522/طرق-طبيعية-تحسن-قدرة-الجسم-على-مقاومة-مرض-السكري-1062551550.html

طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري

طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري

يحتاج جسم الإنسان إلى مستويات محددة من السكر في الدم ويتم ضبطها تلقائيا عن طريق هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على تخزين النسب الزائدة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T13:33+0000

2022-05-22T13:33+0000

2022-05-22T13:33+0000

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الصحة

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ويحدث مرض السكري عندما تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين السكر الزائد في الدم نتيجة مقاومتها للإنسولين، بصورة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسبما يقول تقرير لموقع "هيلث لاين".ونتيجة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز المزيد من الإنسولين لتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى استنفاد خلايا البنكرياس التي تنتجه، في حالة تعرف بمرض "السكري من النوع الثاني".إذا كان لعائلتك تاريخ مرضي مع "السكري من النوع الثاني" أو كنت تعاني من أعراض ما قبل السكري أو تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإنك عرضة للإصابة بهذا المرض.ويتابع: "تحسين استجابة الخلايا للإنسولين يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الخلايا له وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السكري".وأورد الموقع طرق طبيعية لزيادة كفاءة استجابة الخلايا للإنسولين:

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https://arabic.sputniknews.com/20210321/ما-هو-المعدل-المثالي-لسكر-الدم-على-مدار-اليوم؟-1048423117.html

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