https://arabic.sputniknews.com/20220522/طرق-طبيعية-تحسن-قدرة-الجسم-على-مقاومة-مرض-السكري-1062551550.html
طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري
طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري
يحتاج جسم الإنسان إلى مستويات محددة من السكر في الدم ويتم ضبطها تلقائيا عن طريق هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على تخزين النسب الزائدة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:33+0000
2022-05-22T13:33+0000
2022-05-22T13:33+0000
منوعات
الصحة
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ويحدث مرض السكري عندما تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين السكر الزائد في الدم نتيجة مقاومتها للإنسولين، بصورة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسبما يقول تقرير لموقع "هيلث لاين".ونتيجة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز المزيد من الإنسولين لتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى استنفاد خلايا البنكرياس التي تنتجه، في حالة تعرف بمرض "السكري من النوع الثاني".إذا كان لعائلتك تاريخ مرضي مع "السكري من النوع الثاني" أو كنت تعاني من أعراض ما قبل السكري أو تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإنك عرضة للإصابة بهذا المرض.ويتابع: "تحسين استجابة الخلايا للإنسولين يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الخلايا له وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السكري".وأورد الموقع طرق طبيعية لزيادة كفاءة استجابة الخلايا للإنسولين:
https://arabic.sputniknews.com/20220522/متى-يتسبب-تضخم-الكلى-في-الإصابة-بالفشل-الكلوي-وما-هي-أسبابه-وأعراضه-1062546791.html
https://arabic.sputniknews.com/20210321/ما-هو-المعدل-المثالي-لسكر-الدم-على-مدار-اليوم؟-1048423117.html
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منوعات, الصحة
طرق طبيعية تحسن قدرة الجسم على مقاومة مرض السكري
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يحتاج جسم الإنسان إلى مستويات محددة من السكر في الدم ويتم ضبطها تلقائيا عن طريق هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على تخزين النسب الزائدة منه.
ويحدث مرض السكري عندما تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين السكر الزائد في الدم
نتيجة مقاومتها للإنسولين، بصورة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسبما يقول تقرير
لموقع "هيلث لاين".
ونتيجة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز المزيد من الإنسولين
لتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى استنفاد خلايا البنكرياس التي تنتجه، في حالة تعرف بمرض "السكري من النوع الثاني".
إذا كان لعائلتك تاريخ مرضي مع "السكري من النوع الثاني" أو كنت تعاني من أعراض ما قبل السكري أو تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإنك عرضة للإصابة بهذا المرض.
ويقول الموقع إن هناك حالة تعرف بـ"حساسية الإنسولين
" تشير إلى طريقة استجابة الخلايا للإنسولين الذي يفرزه البنكرياس.
ويتابع: "تحسين استجابة الخلايا للإنسولين يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الخلايا له وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السكري".
وأورد الموقع طرق طبيعية لزيادة كفاءة استجابة الخلايا للإنسولين:
الحصول على قسط كاف من النوم.
تناول أطعمة تحتوي على ألياف مثل البقوليات والشوفان والكتان.
إضافة الأعشاب إلى وجباتك المطبوخة.
تناول المزيد من الشاي الأخضر.
إضافة خل التفاح إلى وجباتك.
تجنب الدهون المتحولة الاصطناعية (المهدرجة).
تناول بعض المكملات الغذائية وفقا لإرشادات طبيبك لكنها. لا تزال دراسات حديثة.