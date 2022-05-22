https://arabic.sputniknews.com/20220522/طهران-إیران-والسعودیة-قوتان-رئيسيتان-في-المنطقة-ولن-نسمح-لإسرائيل-أن-تعشش-في-المنطقة-1062567375.html
طهران: إیران والسعودیة قوتان رئيسيتان في المنطقة ولن نسمح لإسرائيل أن تعشش في المنطقة
طهران: إیران والسعودیة قوتان رئيسيتان في المنطقة ولن نسمح لإسرائيل أن تعشش في المنطقة
أكد المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، أن إيران ترى أن أفضل حل للمشاكل الأمنية في منطقة غرب آسيا والخليج هو تعزیز الحوار الأخوي الصريح والمفتوح... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، کمال خرازي، إن "التاريخ أظهر أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة أدى دائما إلى توترات متتالية وحروب"، موضحا أن بلاده "تعتبر أمن الدول المجاورة وتنميتها شرطًا أساسيًا لأمنها واستقرارها وتنميتها وتعارض وجود القوات الأجنبية في المنطقة"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية إسنا.وأضاف خزازي أن "معارضة إيران للتواجد الأمریكي والصهیوني يأتي في سیاق صون أمن المنطقة أسرها"، متابعا أن "إیران والسعودیة باعتبارهما القوتين الرئيسيتين في المنطقة يمكن أن يكمل كل منهما قدرات الجانب الآخر لضمان السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".وأشار خرازي إلی أن "الكیان الصهيوني ليس له هدف سوى خلق توتر في منطقة الخليج وإبعاد أعضاء هذه المنطقة عن بعضهم البعض"، مؤكدا أن إيران "لن تسمح لكیان الإحتلال أن يعشش في هذه المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بـرد-قاصم-ومزلزل-على-أي-خطوة-شريرة-تصدر-عنها-1062554485.html
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طهران: إیران والسعودیة قوتان رئيسيتان في المنطقة ولن نسمح لإسرائيل أن تعشش في المنطقة
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أكد المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، أن إيران ترى أن أفضل حل للمشاكل الأمنية في منطقة غرب آسيا والخليج هو تعزیز الحوار الأخوي الصريح والمفتوح بين دول المنطقة دون مشارکة وتدخل الأجانب.
وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، کمال خرازي، إن "التاريخ أظهر أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة أدى دائما إلى توترات متتالية وحروب"، موضحا أن بلاده "تعتبر أمن الدول المجاورة وتنميتها شرطًا أساسيًا لأمنها واستقرارها وتنميتها وتعارض وجود القوات الأجنبية في المنطقة"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية إسنا
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وأضاف خزازي أن "معارضة إيران للتواجد الأمریكي والصهیوني يأتي في سیاق صون أمن المنطقة أسرها"، متابعا أن "إیران والسعودیة باعتبارهما القوتين الرئيسيتين في المنطقة يمكن أن يكمل كل منهما قدرات الجانب الآخر لضمان السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".
وأردف بقوله أن "إيران والسعودية اختارتا في الآونة الأخيرة مسار الحوار لحل الخلافات بينهما من خلال المشاركة في خمس جولات من المحادثات التی تم تمهیدها عبر جهود الحكومة العراقية".
وأشار خرازي إلی أن "الكیان الصهيوني ليس له هدف سوى خلق توتر في منطقة الخليج وإبعاد أعضاء هذه المنطقة عن بعضهم البعض"، مؤكدا أن إيران "لن تسمح لكیان الإحتلال أن يعشش في هذه المنطقة".