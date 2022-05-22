https://arabic.sputniknews.com/20220522/عاصفة-قوية-تجتاح-مقاطعة-أونتاريو-الكندية-وتتسبب-في-مقتل-شخصين-1062534004.html
عاصفة قوية تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية وتتسبب في مقتل شخصين
عاصفة قوية تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية وتتسبب في مقتل شخصين
أفادت السلطات الكندية بأن عاصفة رعدية اجتاحت مقاطعة أونتاريو، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المقاطعة الكندية الأكثر... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار كندا
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وتلقت طواقم الطوارئ سيلا من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الأشجار، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإلحاق أضرار بالمنازل.وأوضحت شركة الكهرباء في أونتاريو أن أكثر من 340 ألف منزل أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، مضيفة أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها العاصفة.وقال جيم واتسون، رئيس بلدية مدينة أوتاوا، عاصمة كندا، إنه تم تفعيل عمليات الطوارئ لتقييم الأضرار والأخطار على الأرض.من جهتها، قالت وزارة البيئة الكندية، التي أصدرت تحذيرا من العواصف الرعدية الشديدة، إن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.وتضم أونتاريو ما يقرب من 40 في المائة من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة.
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أخبار كندا
عاصفة قوية تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية وتتسبب في مقتل شخصين
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أفادت السلطات الكندية بأن عاصفة رعدية اجتاحت مقاطعة أونتاريو، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المقاطعة الكندية الأكثر اكتظاظا بالسكان.
وتلقت طواقم الطوارئ سيلا من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الأشجار، مما أدى إلى تعطل حركة المرور
وإلحاق أضرار بالمنازل.
وقالت الشرطة إن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بعد سقوط شجرة على مقطورة التخييم الخاصة بهم في مقاطعة برانت بجنوب أونتاريو، بينما توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها بعد أن سقطت عليها شجرة أثناء العاصفة الرعدية.
وأوضحت شركة الكهرباء في أونتاريو أن أكثر من 340 ألف منزل أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، مضيفة أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها العاصفة.
وقال جيم واتسون، رئيس بلدية مدينة أوتاوا، عاصمة كندا، إنه تم تفعيل عمليات الطوارئ لتقييم الأضرار والأخطار على الأرض.
من جهتها، قالت وزارة البيئة الكندية، التي أصدرت تحذيرا من العواصف الرعدية الشديدة، إن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.
وتضم أونتاريو ما يقرب من 40 في المائة من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة.