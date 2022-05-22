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https://arabic.sputniknews.com/20220522/فوتشيتش-يعول-على-مناقشة-مسألة-الغاز-مع-بوتين-1062534124.html
فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين
فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه يعول على التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توريد الغاز في 24-26 مايو/ أيار. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T03:39+0000
2022-05-22T03:39+0000
صربيا
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وقال فوتشيتش في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء، الأربعاء أو الخميس".هذا وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية المبكرة في 3 أبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، صرح فوتشيتش أن صربيا ستواصل سياستها الحيادية العسكرية وتحافظ على الشراكة والعلاقات الودية مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الصربي-بلادنا-ستبقى-دولة-محايدة-ولن-ندخل-في-أحلاف-ضد-أحد-1061867168.html
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فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين

03:39 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Thierry Charlierرئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Thierry Charlier
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أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه يعول على التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توريد الغاز في 24-26 مايو/ أيار.
وقال فوتشيتش في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء، الأربعاء أو الخميس".
هذا وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من الأصوات.
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الرئيس الصربي: بلادنا ستبقى دولة محايدة ولن ندخل في أحلاف ضد أحد
5 مايو, 09:31 GMT
وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية المبكرة في 3 أبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، صرح فوتشيتش أن صربيا ستواصل سياستها الحيادية العسكرية وتحافظ على الشراكة والعلاقات الودية مع روسيا.
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