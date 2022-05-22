https://arabic.sputniknews.com/20220522/فوتشيتش-يعول-على-مناقشة-مسألة-الغاز-مع-بوتين-1062534124.html
فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين
فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه يعول على التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توريد الغاز في 24-26 مايو/ أيار. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T03:39+0000
2022-05-22T03:39+0000
2022-05-22T03:39+0000
صربيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f0a3dde69f462fdf84d9e5ab491bdd0a.jpg
وقال فوتشيتش في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء، الأربعاء أو الخميس".هذا وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية المبكرة في 3 أبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، صرح فوتشيتش أن صربيا ستواصل سياستها الحيادية العسكرية وتحافظ على الشراكة والعلاقات الودية مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الصربي-بلادنا-ستبقى-دولة-محايدة-ولن-ندخل-في-أحلاف-ضد-أحد-1061867168.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e0be99c019bdccc16878858b170b72f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا
فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه يعول على التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توريد الغاز في 24-26 مايو/ أيار.
وقال فوتشيتش في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء
، الأربعاء أو الخميس".
هذا وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من الأصوات.
وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية المبكرة في 3 أبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، صرح فوتشيتش أن صربيا ستواصل سياستها الحيادية العسكرية وتحافظ على الشراكة والعلاقات الودية مع روسيا.