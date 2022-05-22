https://arabic.sputniknews.com/20220522/فوتشيتش-يعول-على-مناقشة-مسألة-الغاز-مع-بوتين-1062534124.html

فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين

فوتشيتش يعول على مناقشة مسألة الغاز مع بوتين

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه يعول على التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توريد الغاز في 24-26 مايو/ أيار. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T03:39+0000

2022-05-22T03:39+0000

2022-05-22T03:39+0000

صربيا

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وقال فوتشيتش في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء، الأربعاء أو الخميس".هذا وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية المبكرة في 3 أبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، صرح فوتشيتش أن صربيا ستواصل سياستها الحيادية العسكرية وتحافظ على الشراكة والعلاقات الودية مع روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الصربي-بلادنا-ستبقى-دولة-محايدة-ولن-ندخل-في-أحلاف-ضد-أحد-1061867168.html

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