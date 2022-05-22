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فوز الأهلي على إنبي يشعل ترتيب الدوري المصري
فوز الأهلي على إنبي يشعل ترتيب الدوري المصري
استطاع النادي الأهلي إرباك حسابات الفرق الأخرى المتصدرة لترتيب الدوري المصري بعدما حصد 3 نقاط من مباراته أمام إنبي، أمس السبت. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T17:38+0000
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رياضة
الدوري المصري الممتاز
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وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 نقاط من المباراة التي فاز فيها (2 - 1) على نادي إنبي ضمن الجولة الجولة الـ 15 من الدوري المصري، حسبما ذكرت صحيفة "المواطن".وبهذه النتيجة استطاع الأهلي كسر سلسلة النتائج السلبية التي واجهها في 4 مباريات سابقة تعادل في 3 منها وخسر واحدة، قبل أن يتمكن من الفوز على إنبي.وبعد هذه المباراة أصبح الأهلي يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري المصري بـ 37 نقطة متقدما على نادي سموحة الذي جاء في المرتبة الرابعة بـ 34 نقطة.يذكر أن نادي الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة يليه نادي بيراميدز الذي يحل في المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة.
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

فوز الأهلي على إنبي يشعل ترتيب الدوري المصري

17:38 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / -
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استطاع النادي الأهلي إرباك حسابات الفرق الأخرى المتصدرة لترتيب الدوري المصري بعدما حصد 3 نقاط من مباراته أمام إنبي، أمس السبت.
وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 نقاط من المباراة التي فاز فيها (2 - 1) على نادي إنبي ضمن الجولة الجولة الـ 15 من الدوري المصري، حسبما ذكرت صحيفة "المواطن".
وبهذه النتيجة استطاع الأهلي كسر سلسلة النتائج السلبية التي واجهها في 4 مباريات سابقة تعادل في 3 منها وخسر واحدة، قبل أن يتمكن من الفوز على إنبي.
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وبعد هذه المباراة أصبح الأهلي يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري المصري بـ 37 نقطة متقدما على نادي سموحة الذي جاء في المرتبة الرابعة بـ 34 نقطة.
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يذكر أن نادي الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة يليه نادي بيراميدز الذي يحل في المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة.
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