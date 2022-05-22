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"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني
"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عقوبة على النادي الفيصلي الأردني.‏ 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقرر "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد شكوى تقدّم بها المدرب التونسي، شهاب الليلي، الذي تولى الإشراف على تدريب الفريق في وقت سابق.وجاء في بيان نشره الفيصلي الأردني: "تبلغنا بعقوبة "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد والتسجيل، على خلفية القضية التي رفعها المدرب التونسي، شهاب الليلي، والحكم له بـ24 ألف دولار".وفي مارس/ آذار 2020، قرر النادي الفيصلي الأردني إقالة المدرب التونسي، شهاب الليلي، من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.
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رياضة, مجتمع

"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني

12:39 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
شعار "فيفا"
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عقوبة على النادي الفيصلي الأردني.‏
وقرر "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد شكوى تقدّم بها المدرب التونسي، شهاب الليلي، الذي تولى الإشراف على تدريب الفريق في وقت سابق.
وجاء في بيان نشره الفيصلي الأردني: "تبلغنا بعقوبة "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد والتسجيل، على خلفية القضية التي رفعها المدرب التونسي، شهاب الليلي، والحكم له بـ24 ألف دولار".
وفي مارس/ آذار 2020، قرر النادي الفيصلي الأردني إقالة المدرب التونسي، شهاب الليلي، من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.
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