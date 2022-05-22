https://arabic.sputniknews.com/20220522/فيفا-يوقع-عقوبة-على-النادي-الفيصلي-الأردني-1062549187.html
"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني
"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عقوبة على النادي الفيصلي الأردني. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:39+0000
2022-05-22T12:39+0000
2022-05-22T12:39+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ecaec7da92170481970c12876de72306.jpg
وقرر "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد شكوى تقدّم بها المدرب التونسي، شهاب الليلي، الذي تولى الإشراف على تدريب الفريق في وقت سابق.وجاء في بيان نشره الفيصلي الأردني: "تبلغنا بعقوبة "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد والتسجيل، على خلفية القضية التي رفعها المدرب التونسي، شهاب الليلي، والحكم له بـ24 ألف دولار".وفي مارس/ آذار 2020، قرر النادي الفيصلي الأردني إقالة المدرب التونسي، شهاب الليلي، من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_e1fa4e0bfa2efa34cfbc68ff624930aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
"فيفا" يوقع عقوبة على النادي الفيصلي الأردني
تابعنا عبر
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عقوبة على النادي الفيصلي الأردني.
وقرر "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد شكوى تقدّم بها المدرب التونسي، شهاب الليلي، الذي تولى الإشراف على تدريب الفريق في وقت سابق.
وجاء في بيان نشره الفيصلي الأردني: "تبلغنا بعقوبة "فيفا" منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد والتسجيل، على خلفية القضية التي رفعها المدرب التونسي، شهاب الليلي، والحكم له بـ24 ألف دولار".
وفي مارس/ آذار 2020، قرر النادي الفيصلي الأردني إقالة المدرب التونسي، شهاب الليلي، من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.