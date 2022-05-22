https://arabic.sputniknews.com/20220522/قطر-تفتتح-مؤتمر-الميل-الأخير-الأمني-لبطولة-كأس-العالم-1062542379.html
قطر تفتتح مؤتمر "الميل الأخير" الأمني لبطولة كأس العالم
قطر تفتتح مؤتمر "الميل الأخير" الأمني لبطولة كأس العالم
افتتح الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قطري، بصفته رئيسا للجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أعمال مؤتمر الميل الأخير... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:02+0000
2022-05-22T10:02+0000
2022-05-22T10:02+0000
العالم العربي
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وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة المونديال.كما أن المؤتمر يشكل تعزيزا للتعاون الشرطي، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحسب الوكالة.وأضفت الوكالة: "حضر افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وبمشاركة أكثر من 40 وفدًا من الدول المتأهلة والمنظمات الدولية والإقليمية وضيوف البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مباحثات-قطرية-تركية-بشأن-تأمين-بطولة-كأس-العالم-1062252723.html
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العالم العربي
قطر تفتتح مؤتمر "الميل الأخير" الأمني لبطولة كأس العالم
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افتتح الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قطري، بصفته رئيسا للجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم، بفندق الإنتركونتننتال الدوحة.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية
"قنا" أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة المونديال.
كما أن المؤتمر يشكل تعزيزا للتعاون الشرطي، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحسب الوكالة.
وأضفت الوكالة: "حضر افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وبمشاركة أكثر من 40 وفدًا من الدول المتأهلة والمنظمات الدولية والإقليمية وضيوف البلاد".