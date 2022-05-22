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https://arabic.sputniknews.com/20220522/لحظة-سقوط-أرفف-المشروبات-على-فتاة-في-أحد-المتاجر-فيديو-1062559930.html
لحظة سقوط أرفف المشروبات على فتاة في أحد المتاجر... فيديو
لحظة سقوط أرفف المشروبات على فتاة في أحد المتاجر... فيديو
تداولت حسابات لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط أرفف المشروبات فوق فتاة في أحد المتاجر. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وتظهر الفتاة في المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في المتجر، حيث من الواضح أنها كانت تعمل بالمتجر وكانت بصدد ترتيب بعض السلع فوق الأرفف.انهارت أرفف المشروبات فجأة بينما كانت الفتاة تتحرك أمامها ما أسفر عن فوضى عارمة وتحطم زجاجات المشروبات التي غطت معظم أرضية المتجر.يشار إلى أن الفتاة نجت بأعجوبة ولم تصب بأذى، فيما أسرع العاملون وزبائن المتجر لتقديم المساعدة لها.
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لحظة سقوط أرفف المشروبات على فتاة في أحد المتاجر... فيديو

16:20 GMT 22.05.2022
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برتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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تداولت حسابات لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط أرفف المشروبات فوق فتاة في أحد المتاجر.
وتظهر الفتاة في المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في المتجر، حيث من الواضح أنها كانت تعمل بالمتجر وكانت بصدد ترتيب بعض السلع فوق الأرفف.
انهارت أرفف المشروبات فجأة بينما كانت الفتاة تتحرك أمامها ما أسفر عن فوضى عارمة وتحطم زجاجات المشروبات التي غطت معظم أرضية المتجر.
يشار إلى أن الفتاة نجت بأعجوبة ولم تصب بأذى، فيما أسرع العاملون وزبائن المتجر لتقديم المساعدة لها.
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