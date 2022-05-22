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https://arabic.sputniknews.com/20220522/لقاء-مرتقب-بين-كيشيدا-وبايدن-في-طوكيو-يوم-الاثنين-1062539330.html
لقاء مرتقب بين كيشيدا وبايدن في طوكيو يوم الاثنين
لقاء مرتقب بين كيشيدا وبايدن في طوكيو يوم الاثنين
أعلنت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الأحد، عن اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في طوكيو اليوم الاثنين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:48+0000
2022-05-22T08:48+0000
العالم
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من المتوقع أن يؤكد زعيما اليابان والولايات المتحدة على تعاون بلديهما الوثيق في مواجهة الوضع الدولي الخطير عندما يجتمعان في طوكيو يوم الاثنين، بحسب ما ذكرت صحيفة " nhk" اليابانية.وأشارت الوكالة إلى أنه من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان يوم الأحد في أول زيارة له للبلاد منذ توليه المنصب.ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في اليوم التالي، كما سيحضر قمة دول "كواد" التي تضم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند يوم الثلاثاء.وأخبر كيشيدا الصحفيين يوم السبت أنه يريد إجراء مناقشات شخصية وصريحة مع بايدن. وأشار إلى الأمن والأوضاع الإقليمية بما في ذلك أوكرانيا والاقتصاد والتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ ونزع السلاح النووي.
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العالم

لقاء مرتقب بين كيشيدا وبايدن في طوكيو يوم الاثنين

08:48 GMT 22.05.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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أعلنت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الأحد، عن اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في طوكيو اليوم الاثنين.
من المتوقع أن يؤكد زعيما اليابان والولايات المتحدة على تعاون بلديهما الوثيق في مواجهة الوضع الدولي الخطير عندما يجتمعان في طوكيو يوم الاثنين، بحسب ما ذكرت صحيفة " nhk" اليابانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان يوم الأحد في أول زيارة له للبلاد منذ توليه المنصب.
ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في اليوم التالي، كما سيحضر قمة دول "كواد" التي تضم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند يوم الثلاثاء.
وأخبر كيشيدا الصحفيين يوم السبت أنه يريد إجراء مناقشات شخصية وصريحة مع بايدن. وأشار إلى الأمن والأوضاع الإقليمية بما في ذلك أوكرانيا والاقتصاد والتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ ونزع السلاح النووي.
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