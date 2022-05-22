https://arabic.sputniknews.com/20220522/متحدث-طالبان-لم-نفرض-البرقع-على-المذيعات-وطلبنا-حجب-الفم-والأنف-فقط-1062568583.html
متحدث طالبان: لم نفرض البرقع على المذيعات وطلبنا حجب الفم والأنف فقط
متحدث طالبان: لم نفرض البرقع على المذيعات وطلبنا حجب الفم والأنف فقط
أنكر المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، صدور قرار من الحكومة بفرض... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T20:55+0000
2022-05-22T20:55+0000
2022-05-22T20:55+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال بيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن "الحجاب جزء من الثقافة الأفغانية وإلزامي بموجب الشرع"، مشيرا إلى أن "الجامعات مفتوحة أمام المرأة والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين التلميذات من متابعة دراستهن المتقدمة في المدارس".وقبل يومين أفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء.وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.وقالت صحفية أفغانية تعمل في محطة تلفزيونية محلية بالعاصمة كابول، ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها، لنفس المصدر، إنها صُدمت لدى سماع آخر الأنباء.وأضافت: "إنهم يضعون علينا ضغوطا غير مباشرة حتى يوقفونا عن الظهور عبر الشاشات".وتابعت متسائلة: "كيف يمكنني قراءة نشرة الأخبار وفمي مغطى؟ لا أعلم ماذا أفعل الآن؟ يجب عليّ أن أعمل، أنا مَن أعول أسرتي".وسيسري القرار ابتداءً من يوم 21 مايو/أيار الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وعبر "تويتر" أيضا، نشرت شبكة راديو وتلفزيون "شمشاد" الخاصة في أفغانستان صورة لإحدى مذيعات الشبكة وهي ترتدي كمامة. كما انتشرت صور أخرى مشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/طالبان-تلزم-نساء-أفغانستان-بتغطية-الوجه-في-حال-الظهور-على-التلفاز-1062451799.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
متحدث طالبان: لم نفرض البرقع على المذيعات وطلبنا حجب الفم والأنف فقط
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أنكر المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.
وقال بيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن "الحجاب جزء من الثقافة الأفغانية وإلزامي بموجب الشرع"، مشيرا إلى أن "الجامعات مفتوحة أمام المرأة والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين التلميذات من متابعة دراستهن المتقدمة في المدارس".
وقبل يومين أفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي
"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء.
وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.
وتُمنع النساء حاليا من السفر دون أن يرافقهن "محرم شرعي"، كما أُغلقت المدارس الثانوية للفتيات.
وقالت صحفية أفغانية تعمل في محطة تلفزيونية محلية بالعاصمة كابول، ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها، لنفس المصدر، إنها صُدمت لدى سماع آخر الأنباء.
وأضافت: "إنهم يضعون علينا ضغوطا غير مباشرة حتى يوقفونا عن الظهور عبر الشاشات".
وتابعت متسائلة: "كيف يمكنني قراءة نشرة الأخبار وفمي مغطى؟ لا أعلم ماذا أفعل الآن؟ يجب عليّ أن أعمل، أنا مَن أعول أسرتي".
وسيسري القرار ابتداءً من يوم 21 مايو/أيار الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
وعبر "تويتر" أيضا، نشرت شبكة راديو وتلفزيون "شمشاد" الخاصة في أفغانستان صورة لإحدى مذيعات الشبكة وهي ترتدي كمامة. كما انتشرت صور أخرى مشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.