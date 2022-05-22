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https://arabic.sputniknews.com/20220522/متى-يتسبب-تضخم-الكلى-في-الإصابة-بالفشل-الكلوي-وما-هي-أسبابه-وأعراضه-1062546791.html
متى يتسبب "تضخم الكلى" في الإصابة بالفشل الكلوي وما هي أسبابه وأعراضه؟
متى يتسبب "تضخم الكلى" في الإصابة بالفشل الكلوي وما هي أسبابه وأعراضه؟
تتعرض الكلى البشرية لحالة مرضية تعرف بـ "هيدرونفروزيس" أو "تضخم الكلى" ينتج عنها تمدد وانتفاج يؤدي إلى زيادة حجمها، وهو مرض يمكن علاج أسبابه، لكن إهمالها يمكن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:10+0000
2022-05-22T12:10+0000
منوعات
الصحة
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ويمتلك الإنسان كليتين ويمكن أن يحدث التضخم في واحدة أو في الاثنين، حسبما يشير تقرير نشره موقع "كليفلاند كلينيك"، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة تعيق تخلص الجسم من كل البول بصورة تؤدي إلى تجمعه في الكلى.ويحذر التقرير من خطورة تجاهل أعراض تضخم الكلى، مشيرا إلى أنها تؤدي في البداية إلى ضعف في وظائفها، لكن إهمالها تماما يمكن أن يقود إلى الفشل الكلوي.ما هي الفئة العمرية التي يمكن أن تتعرض لتضخم الكلى؟يمكن أن يحدث ذلك في جميع المراحل العمرية، لكنه في مرحلة الشباب يكون السبب الرئيسي له هو تكون الحصوات التي تتسبب في انسداد نسبي للمسالك البولية.أسباب أخرى لتضخم الكلى:أعراض تضخم الكلى:كيف يتم تشخيص المرض؟يتم تشخيص المرض بزيارة الطبيب المتخصص الذي يقوم بفحص المريض في البداية بالطرق التقليدية.ويلي ذلك إجراء فحوصات أخرى أبرزها تحليل البول وتحليل دم للتعرف على وظائف الكلى إضافة إلى التحاليل الأكثر دقة التي يتم فيها استخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية أو باستخدام الرنين المغناطيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/8-علامات-تعرف-بهم-إن-كنت-مصابا-بـ-الفشل-الكلوي-1058162368.html
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منوعات, الصحة

متى يتسبب "تضخم الكلى" في الإصابة بالفشل الكلوي وما هي أسبابه وأعراضه؟

12:10 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / -مرضى الكلى
مرضى الكلى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / -
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تتعرض الكلى البشرية لحالة مرضية تعرف بـ "هيدرونفروزيس" أو "تضخم الكلى" ينتج عنها تمدد وانتفاج يؤدي إلى زيادة حجمها، وهو مرض يمكن علاج أسبابه، لكن إهمالها يمكن أن يقود للفشل الكلوي.
ويمتلك الإنسان كليتين ويمكن أن يحدث التضخم في واحدة أو في الاثنين، حسبما يشير تقرير نشره موقع "كليفلاند كلينيك"، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة تعيق تخلص الجسم من كل البول بصورة تؤدي إلى تجمعه في الكلى.
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ويحذر التقرير من خطورة تجاهل أعراض تضخم الكلى، مشيرا إلى أنها تؤدي في البداية إلى ضعف في وظائفها، لكن إهمالها تماما يمكن أن يقود إلى الفشل الكلوي.

ما هي الفئة العمرية التي يمكن أن تتعرض لتضخم الكلى؟

يمكن أن يحدث ذلك في جميع المراحل العمرية، لكنه في مرحلة الشباب يكون السبب الرئيسي له هو تكون الحصوات التي تتسبب في انسداد نسبي للمسالك البولية.

أسباب أخرى لتضخم الكلى:

أورام البروستاتا غير السرطانية.
الأورام السرطانية في المثانة أو البروستاتا أو الرحم.
ارتجاع البول للخلف إلى الكليتين المعروف بـ "الارتجاع المثاني الحالبي".
تغيرات في وضع الرحم بالنسبة للنساء.
مشاكل الأعصاب المتحكمة في المثانة وخاصة لدى مرضى السكري.
انسداد المسالك البولية.
تكيسات المبايض عند النساء.

أعراض تضخم الكلى:

آلام مفاجئة في منطقة الظهر أو الجنب.
القيء.
آلام أثناء التبول.
وجود دم في البول.
الشعور بالضعف العام.

كيف يتم تشخيص المرض؟

يتم تشخيص المرض بزيارة الطبيب المتخصص الذي يقوم بفحص المريض في البداية بالطرق التقليدية.
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATمرضى الكلى
مرضى الكلى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
مرضى الكلى
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
ويلي ذلك إجراء فحوصات أخرى أبرزها تحليل البول وتحليل دم للتعرف على وظائف الكلى إضافة إلى التحاليل الأكثر دقة التي يتم فيها استخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية أو باستخدام الرنين المغناطيسي.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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