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https://arabic.sputniknews.com/20220522/مسؤول-أمني-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062544550.html
مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
كشف مسؤول سياسي بارز، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:10+0000
2022-05-22T11:10+0000
شيرين أبو عاقلة
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيجلوفيتش، أن هناك تحقيقا يجري بشأن مقتل أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة، التي قتلت الأسبوع الماضي، وبأن بلاده تحاول الاستفادة من تلك العملية حتى لا تتكرر مرة أخرى.وأوضح يوآف سيجلوفيتش أنه رغم أن الصورة تبدو سيئة، لكن بلاده بحاجة إلى مثل هذا التحقيق حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، واستخلاص العبر من تلك التجربة.وأكد المسؤول السياسي الإسرائيلي أن المسافة كبيرة بين مكان إطلاق الرصاص ومكان الصحفية القتيلة، شيرين أبو عاقلة، وهو ما استنتجته الشرطة الإسرائيلية، حتى الآن.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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شيرين أبو عاقلة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

11:10 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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كشف مسؤول سياسي بارز، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيجلوفيتش، أن هناك تحقيقا يجري بشأن مقتل أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة، التي قتلت الأسبوع الماضي، وبأن بلاده تحاول الاستفادة من تلك العملية حتى لا تتكرر مرة أخرى.
وأوضح يوآف سيجلوفيتش أنه رغم أن الصورة تبدو سيئة، لكن بلاده بحاجة إلى مثل هذا التحقيق حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، واستخلاص العبر من تلك التجربة.
وأكد المسؤول السياسي الإسرائيلي أن المسافة كبيرة بين مكان إطلاق الرصاص ومكان الصحفية القتيلة، شيرين أبو عاقلة، وهو ما استنتجته الشرطة الإسرائيلية، حتى الآن.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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