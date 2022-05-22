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مستشار السيسي للصحة: احتمالية تحول جدري القرود لوباء قائمة
مستشار السيسي للصحة: احتمالية تحول جدري القرود لوباء قائمة
قال مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن احتمالية تحول مرض "جدري القردة" إلى وباء قائمة، لافتا إلى أن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن الجدري بدأ في الانتشار في عدة دول حول العالم، مشيرا إلى أن كندا سجلت 5 إصابات مؤكدة بالمرض بجانب 24 حالة تحت الملاحظة.ولفت تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إلى أن هناك تزايدا في حالات الإصابة بالعدوى في العديد من دول العالم وبشكل يومي، وهو ما يشير إلى أن "هناك احتمالية لتحوله إلى وباء عالمي".وأوضح تاج الدين بأن أعراض الإصابة بجدري القردة تشبه أعراض الإصابة فيروس كورونا، ويزيد عليه "تضخم في الغدد اللمفاوية وطفح على جسم المريض"، مؤكدا أن "المرض معد عبر مخالطة مباشرة من شخص لآخر".وأشار تاج الدين إلى أن "الجدري قديم ونتجت عنه أوبئة، ولكن تم القضاء عليه باللقاحات، والمريض به يشفى منه خلال ثلاثة أسابيع"، مشددا على أن "أساليب الوقاية من هذا المرض هي نفس الأساليب المتبعة مع فيروس كورونا".
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مستشار السيسي للصحة: احتمالية تحول جدري القرود لوباء قائمة

20:32 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 20:33 GMT 22.05.2022)
© AFP 2022 / -امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، 8 مارس/ آذار 2020
امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن احتمالية تحول مرض "جدري القردة" إلى وباء قائمة، لافتا إلى أن أعراض المرض تشبه إلى حد ما أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن الجدري بدأ في الانتشار في عدة دول حول العالم، مشيرا إلى أن كندا سجلت 5 إصابات مؤكدة بالمرض بجانب 24 حالة تحت الملاحظة.
ولفت تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إلى أن هناك تزايدا في حالات الإصابة بالعدوى في العديد من دول العالم وبشكل يومي، وهو ما يشير إلى أن "هناك احتمالية لتحوله إلى وباء عالمي".
وأوضح تاج الدين بأن أعراض الإصابة بجدري القردة تشبه أعراض الإصابة فيروس كورونا، ويزيد عليه "تضخم في الغدد اللمفاوية وطفح على جسم المريض"، مؤكدا أن "المرض معد عبر مخالطة مباشرة من شخص لآخر".
وأشار تاج الدين إلى أن "الجدري قديم ونتجت عنه أوبئة، ولكن تم القضاء عليه باللقاحات، والمريض به يشفى منه خلال ثلاثة أسابيع"، مشددا على أن "أساليب الوقاية من هذا المرض هي نفس الأساليب المتبعة مع فيروس كورونا".
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