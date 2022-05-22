https://arabic.sputniknews.com/20220522/مشغل-نقل-الغاز-في-أوكرانيا-ضخ-الغاز-عبر-أراضينا-إلى-أوروبا-ثابت-ومستمر-1062535115.html
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: ضخ الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا ثابت ومستمر
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: ضخ الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا ثابت ومستمر
كشفت بيانات شركة نقل الغاز الأوكراني عن ثبات مستمر لمستوى ضخ في الأنابيت من روسيا عبر أراضيها إلى الدول الأوروبية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T06:47+0000
2022-05-22T06:47+0000
2022-05-22T06:47+0000
العالم
اقتصاد
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وأصدرت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا (جيتسو) GTS بيانا رسميا وجاء فيه، أن ضخ الغاز الروسي عبر أنابيب الشركة الأوكرانية مستمر وثابت ويبلغ نحو 45 مليون متر مكعب.وأعلنت الشركة الأوكرانية في وقت سابق عن وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" الواقعة في جمهورية لوغانسك اعتبارا من الغد بسبب حالة "القوة القاهرة". وذكرت الشركة، في بيانها "تعلن شركة الغاز جيتسو في أوكرانيا حالة قوة قاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا ومحطة الضغط الحدودية نوفوبسكوف".وأشار البيان إلى أنه "سيتم وقف نقل الغاز اعتبارا من 11 مايو/أيار"، مضيفا أنه "من الممكن نقل السعة غير المتاحة مؤقتا إلى نقطة الربط الفعلية سودجا".من جهتها، أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها اليوم، الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب. وقالت الشركة في بيان: "غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لضمان عبوره عبر أراضي أوكرانيا كما هو الحال بالنسبة للنظام المعتاد، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين اليوم 29 أبريل/نيسان - ما قدره 65.4 مليون متر مكعب".يذكر أن التزامات شركة "غازبروم" التعاقدية الخاصة بترانزيت الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في العام الحالي تبلغ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: ضخ الغاز عبر أراضينا إلى أوروبا ثابت ومستمر
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كشفت بيانات شركة نقل الغاز الأوكراني عن ثبات مستمر لمستوى ضخ في الأنابيت من روسيا عبر أراضيها إلى الدول الأوروبية.
وأصدرت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا (جيتسو) GTS بيانا رسميا وجاء فيه، أن ضخ الغاز الروسي عبر أنابيب الشركة الأوكرانية مستمر وثابت ويبلغ نحو 45 مليون متر مكعب.
وأعلنت الشركة الأوكرانية في وقت سابق عن وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" الواقعة في جمهورية لوغانسك اعتبارا من الغد بسبب حالة "القوة القاهرة".
وذكرت الشركة، في بيانها "تعلن شركة الغاز
جيتسو في أوكرانيا حالة قوة قاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا ومحطة الضغط الحدودية نوفوبسكوف".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم وقف نقل الغاز اعتبارا من 11 مايو/أيار"، مضيفا أنه "من الممكن نقل السعة غير المتاحة مؤقتا إلى نقطة الربط الفعلية سودجا".
من جهتها، أفادت شركة "غازبروم" الروسية
بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها اليوم، الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب.
وقالت الشركة في بيان: "غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لضمان عبوره عبر أراضي أوكرانيا كما هو الحال بالنسبة للنظام المعتاد، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين اليوم 29 أبريل/نيسان - ما قدره 65.4 مليون متر مكعب".
يذكر أن التزامات شركة "غازبروم" التعاقدية الخاصة بترانزيت الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في العام الحالي تبلغ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.