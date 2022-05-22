عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مصدر-إصابة-عمدة-مدينة-إنيرغودار-التي-تسيطر-عليها-روسيا-في-تفجير-إرهابي-1062551319.html
مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي
مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي
أصيب رئيس مدينة إنيرغودار، بمقاطعة زابوريجيه في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي مشتبه به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:19+0000
2022-05-22T13:19+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/49/1045834994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0baa650a00469fdc59bb70b28b23bc3.jpg
ميليتوبول- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من مصدر في خدمات الطواريء، أكد أن عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيه، قد أصيب في تفجير استهدفه ونقل على إثره إلى العناية المركزة.وقال المصدر "حدث انفجار .. رئيس ادارة المدينة (العمدة) في العناية المركزة نتيجة لذلك .. لم ترد تفاصيل أخرى بعد".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرتها على المدينة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، مع محطة زابوروجييه للطاقة النووية.وهددت كييف منذ ذلك الحين باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المحليين و"المتعاونين" الآخرين الذين يعملون لصالح روسيا في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح والقضاء على "النازية" في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20170630/أوكرانيا-مخابرات-تفجير-مقتل-1024828343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/49/1045834994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_302754a0db9c59dd013947f1820d5352.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا

مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي

13:19 GMT 22.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصيب رئيس مدينة إنيرغودار، بمقاطعة زابوريجيه في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي مشتبه به.
ميليتوبول- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من مصدر في خدمات الطواريء، أكد أن عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيه، قد أصيب في تفجير استهدفه ونقل على إثره إلى العناية المركزة.
موقع تفجير سيارة مسؤول المخابرات العسكرية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2017
تفجير مسؤولي مخابرات في أوكرانيا
30 يونيو 2017, 09:55 GMT
وقال المصدر "حدث انفجار .. رئيس ادارة المدينة (العمدة) في العناية المركزة نتيجة لذلك .. لم ترد تفاصيل أخرى بعد".

ومدينة إنيرغودار هي مدينة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة زابوريجيه، يقطنها قرابة الـ60 ألف نسمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرتها على المدينة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، مع محطة زابوروجييه للطاقة النووية.
وهددت كييف منذ ذلك الحين باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المحليين و"المتعاونين" الآخرين الذين يعملون لصالح روسيا في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح والقضاء على "النازية" في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала