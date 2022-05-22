https://arabic.sputniknews.com/20220522/مصدر-إصابة-عمدة-مدينة-إنيرغودار-التي-تسيطر-عليها-روسيا-في-تفجير-إرهابي-1062551319.html
مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي
مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي
أصيب رئيس مدينة إنيرغودار، بمقاطعة زابوريجيه في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي مشتبه به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:19+0000
2022-05-22T13:19+0000
2022-05-22T13:19+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ميليتوبول- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من مصدر في خدمات الطواريء، أكد أن عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيه، قد أصيب في تفجير استهدفه ونقل على إثره إلى العناية المركزة.وقال المصدر "حدث انفجار .. رئيس ادارة المدينة (العمدة) في العناية المركزة نتيجة لذلك .. لم ترد تفاصيل أخرى بعد".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرتها على المدينة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، مع محطة زابوروجييه للطاقة النووية.وهددت كييف منذ ذلك الحين باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المحليين و"المتعاونين" الآخرين الذين يعملون لصالح روسيا في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح والقضاء على "النازية" في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20170630/أوكرانيا-مخابرات-تفجير-مقتل-1024828343.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
مصدر: إصابة عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي
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أصيب رئيس مدينة إنيرغودار، بمقاطعة زابوريجيه في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا في تفجير إرهابي مشتبه به.
ميليتوبول- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من مصدر في خدمات الطواريء
، أكد أن عمدة مدينة إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيه، قد أصيب في تفجير استهدفه ونقل على إثره إلى العناية المركزة.
وقال المصدر "حدث انفجار .. رئيس ادارة المدينة (العمدة) في العناية المركزة نتيجة لذلك .. لم ترد تفاصيل أخرى بعد".
ومدينة إنيرغودار هي مدينة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة زابوريجيه، يقطنها قرابة الـ60 ألف نسمة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرتها على المدينة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، مع محطة زابوروجييه للطاقة النووية.
وهددت كييف منذ ذلك الحين باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المحليين و"المتعاونين" الآخرين الذين يعملون لصالح روسيا في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح والقضاء على "النازية" في البلاد.