https://arabic.sputniknews.com/20220522/مقتل-رجل-في-حادث-إطلاق-نار-بمترو-نيويورك-1062570722.html
مقتل رجل في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك
مقتل رجل في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك
قتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، كان يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية في حادث إطلاق نار عشوائي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T23:18+0000
2022-05-22T23:18+0000
2022-05-22T23:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وهذا أحدث هجوم عشوائي ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.وبحسب شهود عيان كان مطلق النار يسير جيئة وذهابا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج بدون أي استفزاز مسدسا ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".وقال رئيس شرطة نيويورك، كينيث كوري في مؤتمر صحفي، القطار عندما وصل إلى محطة شارع كانال، فر المسلح، الذي يوصف بأنه رجل ذو بشرة داكنة وله لحية، من المحطة راكضًا إلى شارع سنتر.ووفقا له لا يعرف مطلق النار والضحية بعضهما البعض، ولم يصب أي شخص آخر في القطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-شخص-وإصابة-8-في-إطلاق-على-حفل-بأمريكا-1062531519.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل رجل في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك
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قتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، كان يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية في حادث إطلاق نار عشوائي.
وهذا أحدث هجوم عشوائي ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة
.
وقالت الشرطة إن الهجوم كان "عشوائيا تماما" وأن مطلق النار مازال طليقا.
وبحسب شهود عيان كان مطلق النار يسير جيئة وذهابا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج بدون أي استفزاز مسدسا ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست
".
وقال رئيس شرطة نيويورك، كينيث كوري في مؤتمر صحفي، القطار عندما وصل إلى محطة شارع كانال، فر المسلح، الذي يوصف بأنه رجل ذو بشرة داكنة وله لحية، من المحطة راكضًا إلى شارع سنتر.
ووفقا له لا يعرف مطلق النار والضحية بعضهما البعض، ولم يصب أي شخص آخر في القطار.