https://arabic.sputniknews.com/20220522/منصور-بن-زايد-يبارك-لمانشستر-سيتي-فوزه-ببطولة-الدوري-الإنجليزي-1062568362.html
منصور بن زايد يبارك لمانشستر سيتي فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي
منصور بن زايد يبارك لمانشستر سيتي فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي
بارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، منصور بن زايد لفريق "مانشستر سيتي" فوره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T20:45+0000
2022-05-22T20:45+0000
2022-05-22T20:45+0000
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104544/31/1045443118_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3904b2f7307691fab65932df59166377.jpg
وكتب بن زايد عبر حسابه على "تويتر": "نبارك تتويج فريق "مانشستر سيتي" ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضاف: "نتوجه بالتهنئة إلى جميع القائمين على الفريق واللاعبين والمُشجعين في بريطانيا وحول العالم.. تتويج مُستحق لفريقٍ مُتميز".وتابع: "نتطلع لموسم قادم نأمل فيه أن يواصل الفريق مسيرته في صنع الانتصارات والفوز بالبطولات".وتوج مانشتسر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.فاجأ أستون فيلا مضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ماتي كاش، في الدقيقة 37، والبرازيلي فيليبي كوتينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 69.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104544/31/1045443118_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_c8b75b5db8c52c7ac10bef8d6d234d36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
منصور بن زايد يبارك لمانشستر سيتي فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي
تابعنا عبر
بارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، منصور بن زايد لفريق "مانشستر سيتي" فوره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب بن زايد عبر حسابه على "تويتر": "نبارك تتويج فريق "مانشستر سيتي" ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "نتوجه بالتهنئة إلى جميع القائمين على الفريق واللاعبين والمُشجعين في بريطانيا وحول العالم.. تتويج مُستحق لفريقٍ مُتميز".
وتابع: "نتطلع لموسم قادم نأمل فيه أن يواصل الفريق مسيرته في صنع الانتصارات
والفوز بالبطولات".
وتوج مانشتسر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي
لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فاجأ أستون فيلا مضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ماتي كاش، في الدقيقة 37، والبرازيلي فيليبي كوتينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 69.