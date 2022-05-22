https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-إجمالي-الإصابات-بجدري-القرود-1062540589.html

منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدري القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T09:27+0000

2022-05-22T09:27+0000

2022-05-22T09:27+0000

منظمة الصحة العالمية

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موسكو- سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: " حتى 21 مايو/ أيار، هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة اشتباه بجدري القرود في ظل استمرار التحقيقات تم إبلاغ منظمة الصحة بها من 12 دولة من أعضاء المنظمة".وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بجدري القرود حتى الآن.وأوضحت أنه "تم تحديد الإصابات بشكل رئيسي وليس حصريا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يسعون للحصول على الرعاية الأولية وعيادات الصحة الجنسية."تتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود منذ أن وسعت مراقبتها في المناطق غير الموبوءة.ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة ، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الصحة-الأردنية-شفاء-الإصابات-بـجدري-القرود-تلقائيا-خلال-أسبوعين-1062539962.html

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منظمة الصحة العالمية