https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الصحة-العالمية-جائحة-كورونا-لم-تنته-بعد-1062570484.html

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد بجنيف، من أن جائحة "كوفيد-19" لم تنته بعد، على الرغم من تراجع الحالات المسجلة منذ... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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2022-05-22T22:06+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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وقال أدهانوم جيبريسوس في افتتاح الاجتماع السنوي للمنظمة، إن "تراجع الاختبارات والمتحورات يعني أننا نغض الطرف عن تحور الفيروس". مشيرا إلى أن "ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لم يتلقوا اللقاح بعد".وأضاف أنه "في الوقت الذي شهدت الصحة تقدما، حيث تم تطعيم 60 في المائة من سكان العالم، لا يكاد ينتهي الفيروس في أي مكان حتى ينتشر في كل مكان، وأن الحالات المبلغ عنها تتزايد فيما يقرب من 70 دولة في جميع المناطق".وأوضح أنه "في الوقت الذي تحسنت فيه إمدادات اللقاحات في العالم، لم يكن هناك التزام سياسي كاف لطرح اللقاحات في بعض البلدان، وهناك ثغرات في القدرة التشغيلية أو المالية في بلدان أخرى".وتابع أنه "بشكل عام، نرى التردد في الحصول على اللقاحات مدفوعا بمعلومات مضللة.. الوباء لن يختفي بطريقة سحرية، لكن يمكننا إنهاءه".وفي تقريرها الأسبوعي عن الوضع العالمي، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن "عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 استقر بعد أسابيع من التراجع منذ أواخر مارس الماضي، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للوفيات الأسبوعية".ومن المتوقع أن يتم تعيين تيدروس لولاية ثانية مدتها 5 سنوات هذا الأسبوع، خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية، الاجتماع السنوي الخامس والسبعين للدول الأعضاء في المنظمة.

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا