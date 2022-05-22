https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميدينسكي-تجميد-المفاوضات-مع-روسيا-الاتحادية-حدث-بمبادرة-أوكرانية-1062564696.html

ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية

ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية

أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T18:41+0000

2022-05-22T18:41+0000

2022-05-22T19:38+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.وشدد ميدينسكي على أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات... هذا ما أكده (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا".وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات درجة عالية من التحضير مطلوبة".وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-100-قذيفة-على-مناطق-سكنية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1062560778.html

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