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https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميدينسكي-تجميد-المفاوضات-مع-روسيا-الاتحادية-حدث-بمبادرة-أوكرانية-1062564696.html
ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية
ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية
أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:41+0000
2022-05-22T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.وشدد ميدينسكي على أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات... هذا ما أكده (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا".وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات درجة عالية من التحضير مطلوبة".وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-100-قذيفة-على-مناطق-سكنية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1062560778.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية

18:41 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 22.05.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . POOL
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أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.
وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.
وشدد ميدينسكي على أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات... هذا ما أكده (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا".
وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات درجة عالية من التحضير مطلوبة".

"يجب أن يجتمع رئيسا الدولتين للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة".

،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير ميدينسكي
رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا
وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.

"كنا نعتزم المضي قدما. ومع ذلك، منذ ذلك الحين لم تكن هناك رغبة من جانب أوكرانيا بمواصلة الحوار. ولم يؤكدوا رسميا حتى مشروع الاتفاق المتفق عليه. لقد وصلنا إلى حقيقة أن نظراءنا أخذوا استراحة. إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، على ما يبدو. الكرة على جانبهم تماما، ونحن من جانبنا مستعدون لمواصلة الحوار. ولكن أود أن أؤكد مرة أخرى: الكرة على الجانب الأوكراني لمواصلة محادثات السلام".

،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير ميدينسكي
رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 100 قذيفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
16:47 GMT
وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:15 GMT
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