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https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميلان-يتوج-بطلا-للدوري-الإيطالي-بعد-غياب-سنوات-1062564591.html
ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي بعد غياب سنوات
ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي بعد غياب سنوات
عاد فريق "إيه سي ميلان" بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب سنوات عن تحقيق اللقب، وذلك بعد أن فاز، اليوم الأحد، على فريق ساسولو خارج أرضه في الجولة الأخيرة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:35+0000
2022-05-22T18:35+0000
رياضة
مجتمع
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وقال موقع "غول" إن فوز ميلان بالدوري الإيطالي جاء للمرة الأولى منذ موسم 2010-11، حيث تمكن ميلان من السيطرة على ملعب "مابي" معقل ساسولو بعد أن زحفت جماهير الميلان وملأت الملعب بالكامل.لم يتأخر رد لاعبي ميلان على جمهورهم، حيث افتتح أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، ويختتم زميله فرانك كيسييه أهداف اللقاء في الدقيقة 36، ليرتفع رصيد ميلان إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه على الصدارة إنتر ميلان.وبهذا الفوز ينجح ميلان في مد سلسلة عدم الخسارة في الدوري الإيطالي للمباراة 16 على التوالي، كما حقق الفوز الخامس على التوالي، ليضمن التتويج باللقب، كما ارتفع رصيد الفريق من ألقاب الدوري الإيطالي إلى 19 لقبًا، بالتساوي مع إنتر، ليحتل الفريقان المركز الثاني بعد يوفنتوس الذي حقق 36 لقبا للدوري.
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رياضة, مجتمع

ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي بعد غياب سنوات

18:35 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAميلان
ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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عاد فريق "إيه سي ميلان" بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب سنوات عن تحقيق اللقب، وذلك بعد أن فاز، اليوم الأحد، على فريق ساسولو خارج أرضه في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وقال موقع "غول" إن فوز ميلان بالدوري الإيطالي جاء للمرة الأولى منذ موسم 2010-11، حيث تمكن ميلان من السيطرة على ملعب "مابي" معقل ساسولو بعد أن زحفت جماهير الميلان وملأت الملعب بالكامل.
لم يتأخر رد لاعبي ميلان على جمهورهم، حيث افتتح أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، ويختتم زميله فرانك كيسييه أهداف اللقاء في الدقيقة 36، ليرتفع رصيد ميلان إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه على الصدارة إنتر ميلان.
وبهذا الفوز ينجح ميلان في مد سلسلة عدم الخسارة في الدوري الإيطالي للمباراة 16 على التوالي، كما حقق الفوز الخامس على التوالي، ليضمن التتويج باللقب، كما ارتفع رصيد الفريق من ألقاب الدوري الإيطالي إلى 19 لقبًا، بالتساوي مع إنتر، ليحتل الفريقان المركز الثاني بعد يوفنتوس الذي حقق 36 لقبا للدوري.
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