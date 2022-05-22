https://arabic.sputniknews.com/20220522/وزارة-الصحة-التركية-لم-نسجل-أي-إصابة-بجدري-القردة-1062542475.html
وزارة الصحة التركية: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة
وزارة الصحة التركية: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:01+0000
2022-05-22T10:01+0000
2022-05-22T10:01+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة، أنها تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت المديرية أنه تتابع التطورات من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأشارت إلى أن فيروس جدري القردة ينتمي إلى عائلة"Orthopoxvirus" وأنه يعد مرضا حيوانيا ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.وفي وقت سابق اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدري القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة.ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الصحة-الأردنية-شفاء-الإصابات-بـجدري-القرود-تلقائيا-خلال-أسبوعين-1062539962.html
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أخبار تركيا اليوم
وزارة الصحة التركية: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة
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أعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.
وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة، أنها تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضحت المديرية أنه تتابع التطورات من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشارت إلى أن فيروس جدري القردة
ينتمي إلى عائلة"Orthopoxvirus" وأنه يعد مرضا حيوانيا ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدري القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.