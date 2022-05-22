https://arabic.sputniknews.com/20220522/وزير-إيراني-يكشف-الدولة-الوحيدة-غير-المسموح-لها-بالاستثمار-في-بلاده-1062558670.html

وزير إيراني يكشف الدولة الوحيدة غير المسموح لها بالاستثمار في بلاده

وزير إيراني يكشف الدولة الوحيدة غير المسموح لها بالاستثمار في بلاده

كشف عزت الله ضرغامي، وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني، اليوم الأحد، عن الدولة الوحيدة غير المسموح لها بالاستثمار في بلاده. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T15:41+0000

2022-05-22T15:41+0000

2022-05-22T15:41+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن ضرغامي، أن إيران ترحب بالدول كافة في الاستثمار بالقطاع السياحي باستثناء "الكيان الإسرائيلي"، وأنه لا توجد قيود على بقية الدول والمستثمرين الأجانب بقطاع السياحة، سوى "الكيان الصهيوني".جاءت تصريحات الوزير الإيراني، عزت الله ضرغامي، خلال مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني الإيراني في طهران، اليوم، أشار خلاله إلى أنه قد توجد بعض القوانين والمعوقات في ملف الاستثمار في القطاع السياحي داخل بلاده، حيث يتم العمل على إزالتها، في الوقت الراهن.وفي سياق متصل، قالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم أنه لا يحتمل وجود أي معقل لإسرائيل في الدول المجاورة لإيران.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا بأنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية، بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا".وتوعد العميد رمضان شريف إسرائيل بـ"الرد القاصم والمزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء"، مؤكدا أن الحرس الثوري لا يمكن أن يتراجع عن مصالح الشعب إطلاقا.وكان الجيش الإيراني، اعتبر الأحد الماضي، "الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب الذي كان يحتل جنوب لبنان يوما بأنه اليوم مُحاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة".وأكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة. وقال إن "أول مؤشرات اقتدارنا هو أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المالكة لحق الفيتو تجلس أمام إيران في طاولة المفاوضات ساعية للحد من اقتدارها، فضلا عن ذلك هنالك اليوم 143 وسيلة إعلام تعمل ليل نهار ضد البلاد للتعتيم على منجزاتها الباعثة على الفخر".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-يعلن-القبض-على-شبكة-إرهابية-تابعة-للمخابرات-الإسرائيلية-في-إيران-1062555495.html

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