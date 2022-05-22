https://arabic.sputniknews.com/20220522/وزير-فرنسا-ترى-أن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-لن-يكون-قبل-15-أو-20-عاما-1062550648.html

وزير: فرنسا ترى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون قبل "15 أو 20 عاما"

وزير: فرنسا ترى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون قبل "15 أو 20 عاما"

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، اليوم الأحد، إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد ‏الأوروبي لا يمكن أن تنتهي قبل "15 أو 20 عاما".‏ 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T13:13+0000

2022-05-22T13:13+0000

2022-05-22T13:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وصرح بون لـ"راديو جيه": "علينا أن نكون صادقين، إذا قلت إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر، أو عام أو عامين، فأنت تكذب"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأردف: "الأمر سيستغرق وقتا طويلا".هذا وناشد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 28 شباط/ فبراير، دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول أوكرانيا على وجه السرعة للانضمام إلى الاتحاد، ووقع طلبا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.وفي مارس/ آذار، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء مكتوبا فيما يتعلق بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لقبولها في المنظمة.وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر موقعها على "تويتر": "بدأ الاتحاد الأوروبي إجراء مكتوبا لإعداد ردود المفوضية الأوروبية على طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، والتي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".ووفقا للخبراء، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعيّن على الدول الـ27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة.ووفقا للخبراء أيضا، فإن أحد شروط النظر في طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو "الاستقرار السياسي للبلد وقدرة اقتصاده على البقاء".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية. وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-تعني-نهايته-والنفوذ-العالمي-تحول-للشرق-1062218867.html

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